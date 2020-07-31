Родственникам жертв падения Ту-154 под Сочи снова отказали в допвыплатах

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Мосгорсуд повторно признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова.

По его словам, суд отказал в полном объеме, истцы планируют вновь подавать кассационную жалобу на отказ.

Ранее Мещанский суд Москвы отказал 81 родственнику жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.

Решение первой инстанции позднее утвердил Мосгорсуд, однако в январе нынешнего года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета Минобороны, прекращено за отсутствием состава преступления.