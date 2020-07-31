Мэр Комсомольска-на-Амуре объяснил решение выйти к протестующим

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Выйти к участникам прошедшей в Комсомольске-на-Амуре акции в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала мэр города Александр Жорник решил потому, что считает необходимым «разговаривать с людьми напрямую».

«Когда я в 2019 году шел на выборы главы Комсомольска, я понимал, что беру на себя ответственность не только за город, но и за каждого комсомольчанина. Поэтому в такой непростой обстановке я считаю, что нужно разговаривать с людьми напрямую, вести с ними диалог», — сказал в интервью РБК.

По словам Жорника, он понимает чувства людей, которые решили выйти на улицу, но считает важным сделать так, чтобы такие действия не перерастали в беспорядки или столкновения с правоохранительными органами и не мешали нормальной жизни других горожан.

«Важно не поддаваться на провокации. Вот поэтому мы с председателем городской думы Владимиром Гинзбургом вышли к людям, об этом с ними говорили, и еще мы просили горожан не забывать о том, что у нас очень сложная ситуация с коронавирусом и нужно беречь себя, поэтому мы с собой на площадь взяли маски, которые раздавали людям», — добавил мэр.

К участникам митинга в поддержку Фургала Жорник и Гинзбург вышли 25 июля.

«Вы молодцы. <...>. Такого не видел Дальний Восток», — сказал тогда мэр Комсомольска-на-Амуре, обращаясь к участникам митинга. «Вас все слышат, вся Россия вас слышит. Каждому из вас, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить за то, что вы такие сплоченные. Вы молодцы», — поддержал его Гинзбург.

После выхода к протестующим ему никто не предлагал покинуть свой пост и даже не намекал на это, заверил Жорник.