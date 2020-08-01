Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса в районе Байкала

21:51

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.

Согласно закону, по 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории, пишет ИА REGNUM.

Этот закон приняла Госдума и одобрил Совфед в июле 2020 года. Также предполагается, что строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Перечень таких объектов инфраструктуры устанавливается правительством РФ.