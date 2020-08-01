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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса в районе Байкала

21:51 1.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.

Согласно закону, по 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории, пишет ИА REGNUM.

Этот закон приняла Госдума и одобрил Совфед в июле 2020 года. Также предполагается, что строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Перечень таких объектов инфраструктуры устанавливается правительством РФ.

Темы: Байкал, Экология и охрана природных богатств России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2020, 05:01
Гость: В.С. Черномырдин

Без меня Мамай по стране прошёл.
02.08.2020, 05:00
Гость: Маркиза де Помпадур

После меня хоть потоп.
02.08.2020, 04:25
Гость: Шило

Даешь сибирскую Сахару!!!!
Все комментарии (8)
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