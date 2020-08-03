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Советовавший меньше питаться депутат задекларировал за год 4 копейки дохода

23:38 3.08.2020
Фото из соцсети

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2019 году четыре копейки. 

Как следует из данных, опубликованных на сайте Заксобрания,  депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, три квартиры площадью от 80 до 239,2 кв. м находятся в пользовании у трех несовершеннолетних детей Гаффнера.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж, напоминает ТАСС. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу. 14 октября 2019 года Арбитражный суд Уральского округа подтвердил окончание банкротства депутата.

Широкий резонанс вызвал в январе 2015 года совет Гаффнера жителям России, которым он порекомендовал меньше питаться в кризис.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 02:38
Гость: Не, ну а чо,

4 копейки в год ему хватило и коммуналку оплатить за 4 квартиры, и налог на недвижимость, и пр. Не удивлюсь, если он ещё и знатный филантроп и жертвователь на нужды бедных. Всё из тех трудовых 4 копеек.
Как в том анекдоте: «вот на эти 3 прОцента я и живу».
04.08.2020, 01:54
Гость: Палыч

И чего только не придумают!Кроме того,о чём надо думать...Ведь депутат!А там,на мой взгляд-пробы негде ставить...
04.08.2020, 01:44
Гость: Депутат от какой фракции, почему не написали?

Киса Воробьянинов, например, был от кадетской фракции.
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