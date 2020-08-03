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В РФ запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными деньгами

10:53 3.08.2020

С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными средствами.

Как пишет РИА Новости, в некоторых регионах данный запрет распространяется и на транспортные карты. Ограничения введены в связи с изменениями в законе "О национальной платежной системе". 

Таким образом, владельцы электронных кошельков, не прошедшие идентифиацию, в том числе упрощенную, смогут их пополнять только через банковский счет или интернет. 

По словам эксперта агентства, данный запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения, то есть транспортных карт, карт школьника и т.п.

Отмечается, что в некоторых регионах жители были заранее предупреждены о возможных проблемах. Так, в Липецкой области власти опубликовали сообщение о том, что транспортные карты больше нельзя пополнять наличными. Пополнять можно в Сбербанке, банке "Зенит", через банковский терминал или по платежной ссылке. Аналогичное сообщение обнародовали и власти Нижнего Новгорода и Ивановской области. 

Отмечается, что с данной проблемой столкнулись только те регионы, где транспортные карты, карты питания школьников, основаны на законе "О национальной платежной системе". Таких регионов, по оценке экспертов, около 20. 

В других регионах транспортные проекты могут работать в рамках закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, и в таком случае ограничений на пополнение карт наличными быть не должно.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Национальная платежная система России
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 18:03
Гость: Иван Иваныч

Вот весь этот говорливый сброд, вылезший с кудахтанием по поводу запрета, как то аккуратно обходит тот факт, что речь идёт об АНОНИМНЫХ кошельках. И если некий "Абдулла- куратор" хочет подкинуть денег ячейке , то он должен кого -то засветить.
03.08.2020, 17:02
Гость: gvozd

Под предлогом "борьбы с террористами" власти фактически осложнили жизнь простым людям
---
все верно.
на самом деле, это классический развод для лохов, мол это все вас не коснется, это "богатых" прижмут..
Государство Создает этий "богатых", за счет ограбления Каждого и Всегда все эти затеи направлены на ограбление Обычных людей.
какая барба с "терроризьмой", когда Государство этот терроризьм и создало, и финансирует?
однако Главная источник проблем за рубежом.
это Не случайно, что используется терминология американского "законодательства".
рубль рф Привязан к доллару и в этом случае, Власть осуществлять Монетарную политику передается Государству-Эмитенту - то есть педостану.
весь этот БРЕД про "терроризьм" не более чем тупой перевод Американского Бреда на русский язык - это то чем ездят по мозгам людям в сша.
уход в вебкошельки Лишает банки Контроля над населением - вот потому и Запреты..
ну "рынок" такой, хе хе..
03.08.2020, 16:37
Гость: .опа наступила

Да, не завидую жителям концлагеря "РФ"...
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