В РФ запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными деньгами

10:53

С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными средствами.

Как пишет РИА Новости, в некоторых регионах данный запрет распространяется и на транспортные карты. Ограничения введены в связи с изменениями в законе "О национальной платежной системе".

Таким образом, владельцы электронных кошельков, не прошедшие идентифиацию, в том числе упрощенную, смогут их пополнять только через банковский счет или интернет.

По словам эксперта агентства, данный запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения, то есть транспортных карт, карт школьника и т.п.

Отмечается, что в некоторых регионах жители были заранее предупреждены о возможных проблемах. Так, в Липецкой области власти опубликовали сообщение о том, что транспортные карты больше нельзя пополнять наличными. Пополнять можно в Сбербанке, банке "Зенит", через банковский терминал или по платежной ссылке. Аналогичное сообщение обнародовали и власти Нижнего Новгорода и Ивановской области.

Отмечается, что с данной проблемой столкнулись только те регионы, где транспортные карты, карты питания школьников, основаны на законе "О национальной платежной системе". Таких регионов, по оценке экспертов, около 20.

В других регионах транспортные проекты могут работать в рамках закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, и в таком случае ограничений на пополнение карт наличными быть не должно.