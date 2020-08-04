Начальник управления депздрава Москвы войдет в хабаровское правительство

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Бывший начальник управления департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов, займет должность зампреда по социальным вопросам в правительстве Хабаровского края. Об этом на своей странице в Instagram написал врио губернатора края Михаил Дягтерев.

По словам Дягтерева, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время. Он также отметил, что Никонов не только грамотный организатор здравоохранения, но и родом из Хабаровска.

"Евгений Леонидович закончил наш Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!", - добавил Дягтерев.

Должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.

Михаил Дягтерев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, смещенного с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.

С момента своего назначения Дягтерев уже произвел ряд перестановок в правительстве края.