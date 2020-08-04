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Начальник управления депздрава Москвы войдет в хабаровское правительство

08:39 4.08.2020
Евгений Никонов
Фото @degtyarev_info via Instagram

Бывший начальник управления департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов, займет должность зампреда по социальным вопросам в правительстве Хабаровского края. Об этом на своей странице в Instagram написал врио губернатора края Михаил Дягтерев.

По словам Дягтерева, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время. Он также отметил, что Никонов не только грамотный организатор здравоохранения, но и родом из Хабаровска.

"Евгений Леонидович закончил наш Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!", - добавил Дягтерев.

Должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.

Михаил Дягтерев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, смещенного с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.

С момента своего назначения Дягтерев уже произвел ряд перестановок в правительстве края.

Темы: Хабаровский край, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 14:17
Гость: stalker

Некоторые комментаторы любят порассуждать о коррупции в региональных органах власти. На это я всегда отмечал, что региональными они у нас являются только по названию. А по сути это все тоже московское начальство, которое по назначению или по приглашению тех же присланных из Москвы губернаторов в регионы едет. И вот вам живой пример правдивости моих суждений.
04.08.2020, 12:26
Гость: Добрый селянин

Ща Ковид-19 в Хабаровске подскочит до небывалых высот заболеваемости. Город - на карантин. Московская РосГвардия самолётами летит "спасать" (зачищать) регион от недовольных...
04.08.2020, 11:42
Гость: www

Возвращаем в родную гавань. Т.е. он сам ещё головой из Москвы не уехал. Он ещё там, а не в Хабаровске. Возвращает блин.
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