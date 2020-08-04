Хакеры выставили на продажу базу данных участников онлайн-голосования

11:09

В даркнете появилась база паспортных данных более 1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции. Как пишет газета "КоммерсантЪ", стоимость одной строки с этими данными составляет 1,5 доллара.

По словам продавца, база сама по себе бесполезна, однако она будет полезна в связке с другими данными - именем, данными СНИЛС и ИНН, кредитной историей.

Отмечается, что, продавцу уже удалось продать 30 тысяч строк данных. Такой спрос объясняется свежестью данных.

Ранее об утечке данных участников электронного голосования сообщало издание "Медуза". Журналисты издания ознакомились с базой данной, по их словам, данная база использовалась в приложении, разработанном для членов участковых изирательных комиссий.

Эксперты издания отмечают опасность слабой защиты государственных баз данных. Чиновники часто считают, что в урезанном виде личные данные не представляют интереса для злоумышленников, однако, если собрать вместе ФИО, паспортные данные, номер телефона, то это уже смогут использовать мошенники, в том числе для поиска контактов с инсайдерами, например, в телеком-компаниях.