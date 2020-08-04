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Хакеры выставили на продажу базу данных участников онлайн-голосования

11:09 4.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В даркнете появилась база паспортных данных более 1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции. Как пишет газета "КоммерсантЪ", стоимость одной строки с этими данными составляет 1,5 доллара. 

По словам продавца, база сама по себе бесполезна, однако она будет полезна в связке с другими данными - именем, данными СНИЛС и ИНН, кредитной историей. 

Отмечается, что, продавцу уже удалось продать 30 тысяч строк данных. Такой спрос объясняется свежестью данных. 

Ранее об утечке данных участников электронного голосования сообщало издание "Медуза". Журналисты издания ознакомились с базой данной, по их словам, данная база использовалась в приложении, разработанном для членов участковых изирательных комиссий. 

Эксперты издания отмечают опасность слабой защиты государственных баз данных. Чиновники часто считают, что в урезанном виде личные данные не представляют интереса для злоумышленников, однако, если собрать вместе ФИО, паспортные данные, номер телефона, то это уже смогут использовать мошенники, в том числе для поиска контактов с инсайдерами, например, в телеком-компаниях.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 14:27
Гость: ABCD

Наверное проще будет начать с 1937г.
Залпы не помогут. Господа успеют удрать домой в израиль и Лондон.
04.08.2020, 14:22
Гость: Может лучше

начать с залпа Авроры?
04.08.2020, 14:13
Гость: Иван Иваныч

На кого это рассчитано. Это из серии в переходах продавали базу МВД, базу жителей города и все такое. Берут такую базу, выдают за избирательную( разве владелец авто не может голосовать?) , и с умным видом выдают за взлом. Да у них взломалка не выросла выборную программу взломать. Дан приказ( и бабки) от Сороса скомпрометировать голосование. И полезли все демоны, включились все СМИ- вонючки, вылезли из всех сеновалов "спящие". В том же Хабаровске из 630 задержанных - 500 из Украины. Хорошо что жизнь от Интернета отличается, и в этот ужас не хочется окунаться. Но. Есть главное. Идёт атака неруси на Россию, скоординированная и мощная. Но обломаются. Нет сегодня ни Ельцина ни Януковича. А самое противное, что к атаке подключились коммуняки, жравшие в своё время палку сервелата из спецмагазина под одеялом, чтобы народ не видел.
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