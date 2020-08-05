ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

14:16

Партия ЛДПР объявила о проведении митинга в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве. Соответствующее заявление сделал лидер партии Владимир Жириновский во время общения с участниками форума "Территория смыслов", пишет ТАСС.

По словам Жириновского, митинг пройдет в столице 22 августа. Место для проведения такого мероприятия у партии есть, даже если ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции не позволят провести акцию на улицах города.

Подробностей о готовящемся мероприятии, а также о том, подавалась ли уже заявка на проведение митинга, Жириновский не сообщил.

Лидер партии также подчеркнул, что в ЛДПР не знали о событиях 2004-2005 годов, в которых мог бы быть замешан Фургал .