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ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

14:16 5.08.2020
Акция в поддержку Сергея Фургала
Скриншот с YouTube

Партия ЛДПР объявила о проведении митинга в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве. Соответствующее заявление сделал лидер партии Владимир Жириновский во время общения с участниками форума "Территория смыслов", пишет ТАСС.

По словам Жириновского, митинг пройдет в столице 22 августа. Место для проведения такого мероприятия у партии есть, даже если ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции не позволят провести акцию на улицах города. 

Подробностей о готовящемся мероприятии, а также о том, подавалась ли уже заявка на проведение митинга, Жириновский не сообщил.

Лидер партии также подчеркнул, что в ЛДПР не знали о событиях 2004-2005 годов, в которых мог бы быть замешан Фургал .

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 21:46
Гость: да-да

эти паразиты ведут еще селективный кадровый отбор в структуры власти - евреи, кавказцы, татары, только не русские
05.08.2020, 21:43
Гость: да-да

через 2 недели глупость. По всей видимости договоренность с Дегтяревым.
05.08.2020, 21:18
Гость: www

Пусть ещё Жирик на следующий год этот митинг перенесёт. Актуальнее будет. Ждать 2/5 недели.
Все комментарии (19)
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