Неизвестные захватили офис московской ОНК

09:17

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По его словам, неизвестные "люди крепкого телосложения" не пускают сотрудников ОНК в помещение, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы. Они представляются волонтерами и заявляют, что являются новыми арендаторами.

"Но нам ничего не известно, нас никто не о чем не уведомлял. С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - сказал Мельников.

Изданию Readovka он рассказал, что полицейские знают захвативших здание людей.

"Был интересный момент, мы спросили у сотрудников знаете ли вы кто эти люди, которые нас не пускают? Они сказали, что знают, но нам - арендаторам и собственнику помещения - ничего не скажут", - приводит издание слова Мельникова.

Он отметил, что в связи с происходящим намерен в ближайшее время обратиться за защитой прав в прокуратуру Москвы.