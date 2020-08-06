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Неизвестные захватили офис московской ОНК

09:17 6.08.2020
Фото со страницы Алексея Мельникова в Facebook

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По его словам, неизвестные "люди крепкого телосложения" не пускают сотрудников ОНК в помещение, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы. Они представляются волонтерами и заявляют, что являются новыми арендаторами.

"Но нам ничего не известно, нас никто не о чем не уведомлял. С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - сказал Мельников.

Изданию Readovka он рассказал, что полицейские знают захвативших здание людей.

"Был интересный момент, мы спросили у сотрудников знаете ли вы кто эти люди, которые нас не пускают? Они сказали, что знают, но нам - арендаторам и собственнику помещения - ничего не скажут", - приводит издание слова Мельникова.

Он отметил, что в связи с происходящим намерен в ближайшее время обратиться за защитой прав в прокуратуру Москвы.

Темы: Рейдерские захваты и передел собственности
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 13:16
Гость: личный опыт

ОНК - это мутная либерастическая конторка, походу иностранный агент.
06.08.2020, 11:25
Гость: Шило

ОНК - !!!???? Что за хрень!? И кого наблюдают!?
06.08.2020, 10:16
Гость: добрый

Очередные *рога и копыта* захватили *копыта и рога*
Все комментарии (5)
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