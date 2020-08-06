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Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза, пишет газета "Известия".

Причиной этого может стать введение обновленных "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению". Данный документ разрабатывается Роспотебнадзором и предусматривает запрет на перевозку товаров бытовой химии тем же транспортом, которым перевозятся продукты питания и питьевая вода.

Как рассказали изданию в ведомстве, речь идет об агрохимикатах и товарах бытовой химии, содержащих в своем составе чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества (химикаты I и II классов опасности). Это связано с тем, что во время совместной транспортировки химикаты могут загрязнить продукты питания при нарушении целостности упаковки, что приведет к аллергическим и токсическим реакциям у человека.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что новые требования СанПиНа к перевозке товаров увеличит стоимость доставки в двое. Сейчас компании осуществляют совместную доставку пищевых и бытовых продуктов, однако контакт между ними исключен, так как их размещают в разных секциях транспорта.

Сейчас средняя стоимость доставки составляет 300-350 рублей и интернет-компании стараются снизить логистические расходы, чтобы удешевить доставку. Это делается, в том числе и за счет расширения ассортимента магазинов. При введении новых требований расходы компаний возрастут в два раза, и стоимость доставки увеличится пропорционально.

Кроме того, если новые правила будут относиться и к курьерским службам, то раздельный транспорт понадобится и им.

При этом в документе, несмотря на заявления Роспотребнадзора, не говорится о классах опасности химикатов, речь идет в общем о товарах бытовой химии без дополнительной конкретики. А в товарах бытовой химии запрещено использовать высокоопасные вещества по техрегламенту Таможенного союза.