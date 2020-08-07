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Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на полеты чиновников бизнес-классом

19:02 7.08.2020
Фото со страницы Михаила Дегтярева в соцсети

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить местным чиновникам пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах. Дегтярев объяснил свою инициативу необходимостью для чиновников чаще ездить в командировки в Москву, чтобы отстаивать интересы края, пишет "Коммерсант".

Соответствующий проект постановления содержит пункт, который разрешает членам регионального правительства в командировках пользоваться воздушным транспортом «по тарифу бизнес-класса», железнодорожным — «в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса», морским и речным транспортом — «по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным обслуживанием пассажиров».

«За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 госпрограмм мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело»,— заявил Михаил Дегтярев. По его мнению, хабаровские министры должны регулярно бывать в столице. «Хочу вас спросить, уважаемые жители края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» — добавил он.

Предшественник Михаила Дегтярева Сергей Фургал в 2019 году запретил местным чиновникам летать бизнес-классом за счет регионального бюджета. «Конечно, это вызовет недовольство у многих, но пока у нас такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать»,— заявил тогда  Фургал.

Темы: Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 22:53
Гость: ABCD

Как говорят на зоне - "было бы за что, вообще убили бы..."
Не за что, просто нужно было изобразить имитацию "сложной работы власти" в регионе- посадить коррупционера (заранее назначенную фигуру) заодно посадить своего человека в освободившееся кресло. Это обычная дворцовая интрига Кремля, которая дала сбой, по простой причине- власть уже потеряла адекватность и трезвое восприятие действительности.
07.08.2020, 22:53
Гость: Чаще ездить?

Восполнить недовоз бабла за прошлый год?
07.08.2020, 22:47
Гость: Поучительный рассказ

Что ж, из сего следует, что воровство лекарств в России процветает еще со времен царя Федора. И нечего благ от жизни ждать пока таковы как есть.
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