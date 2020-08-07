Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на полеты чиновников бизнес-классом

19:02

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить местным чиновникам пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах. Дегтярев объяснил свою инициативу необходимостью для чиновников чаще ездить в командировки в Москву, чтобы отстаивать интересы края, пишет "Коммерсант".

Соответствующий проект постановления содержит пункт, который разрешает членам регионального правительства в командировках пользоваться воздушным транспортом «по тарифу бизнес-класса», железнодорожным — «в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса», морским и речным транспортом — «по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным обслуживанием пассажиров».

«За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 госпрограмм мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело»,— заявил Михаил Дегтярев. По его мнению, хабаровские министры должны регулярно бывать в столице. «Хочу вас спросить, уважаемые жители края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» — добавил он.

Предшественник Михаила Дегтярева Сергей Фургал в 2019 году запретил местным чиновникам летать бизнес-классом за счет регионального бюджета. «Конечно, это вызовет недовольство у многих, но пока у нас такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать»,— заявил тогда Фургал.