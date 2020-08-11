Как Минобороны «потеряло» 744 млн: ремонт казарм по цене пентхауса?

14:52

Ремонт суворовского училища обернулся крупным антикартельным расследованием

В Приморском крае по материалам антимонопольного ведомства возбудили уголовное дело. Коммерческим компаниям вменяется незаконно полученный доход в размере свыше 744 млн рублей. В основе дела лежат контракты на ремонт казарм суворовского училища, подконтрольного Минобороны России. ИА Regnum выяснило некоторые подробности этого дела.

Антимонопольная служба Приморья проверила тендеры на ремонт суворовского училища, расположенного в Уссурийске, и обнаружила признаки картельного сговора. Ведомство уточнило, что компании удерживали цены на торгах, не допустив экономии средств бюджета. В итоге «незаконно полученный доход картеля превысил 744 млн рублей».

Фигурантами антимонопольных расследований стали три коммерческие компании. Оштрафовано было и ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» как участник сговора по двум тендерам.

Материалы дела некоторое время назад были отправлены в правоохранительные органы, но следственный отдел СК России по Уссурийскому гарнизону в возбуждении дела отказал. Он сослался на отсутствие состава преступления и истечение сроков давности, ошибочно квалифицировав действия должностных лиц по ч. 1 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Это решение региональным ФАС было обжаловано, и главная военная прокуратура РФ поддержала позицию ведомства. В итоге СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по той же статье, но другой части.

Фигурантам грозят принудительные работы на срок до пяти лет с дисквалификацией, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей или другие санкции.

Ремонтные торги



Ситуация, лёгшая в основу уголовного дела, рассматривалась УФАС в 2018 году. Проверялись шесть закупок, прошедших в 2015-2016 годах. Все они касались ремонта казарменно-жилищного фонда. По их результатам с победителями были подписаны госконтракты: с ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» - три договора на суммы 189,76 млн рублей, 234,73 млн рублей и 318,491 млн рублей, с ООО «Инком» - на 193,85 млн рублей, с ООО «Мегастрой» - на 199,13 млн рублей и с ООО «Лейма» - на 313,29 млн рублей.

«При этом по трём государственным контрактам (№ 25-09/СП, № 26-12/СП, № 28-12/СП) в последующем ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» были заключены договоры субподряда с ООО «Лейма», по двум государственным контрактам (№ 27/Х и № 30/Х) ООО «ИНКОМ» и ООО «Мегастрой» заключили договоры субподряда с ООО «РСУ-2015», - отмечалось в материалах УФАС.

На оплату работ из федерального бюджета были выделены лимиты бюджетных обязательств на общую сумму более 1,458 млрд рублей.

В ходе проверки выяснилось, что в двух открытых конкурсах, помимо победителя - компании «Передвижная механизированная колонна Русская» - участвовало и ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3». Ведомство заявило, что «между этими участниками было заключено антиконкурентное соглашение, подтверждаемое их электронной перепиской, а также финансовыми документами».

Последующая проверка показала, что в двух тендерах «в соглашении также принял участие заказчик».

Фигуранты картельного дела



В сообщении ФАС РФ в качестве фигурантов картельного дела были упомянуты ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3» и ООО «Лейма», как нарушившие закон о защите конкуренции.

Компания «Лейма» была создана в феврале 2004 года в Санкт-Петербурге для строительно-отделочных работ. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. На начало 2020 года средняя численность работников составляет один человек. Владелец и директор - Андрей Виноградов. В выписке ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности данных о юридическом адресе. В конце июня 2020 года в отношении компании введён первый этап банкротства - наблюдение. Инициатор - «Совкомбанк», перед которым у компании имелись долги по банковской гарантии.

Из открытых источников известно, что компания «Лейма» была исполнителем двух госконтрактов на общую сумму 670,97 млн рублей, один из которых - с военным училищем на сумму 313,29 млн рублей, а один - с департаментом соцразвития Азова на 357,68 млн рублей (первый этап реконструкции тренировочной площадки МАУ «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова»).

Компания «Лейма» дважды судилась с вышеупомянутым ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», и дела до конца ещё не рассмотрены. На 17 сентября в арбитраже Приморского края запланировано заседание по иску «о взыскании задолженности по договору субподряда №28-12/СП/Л от 19.12.2015 и процентов по ст. 395 ГК РФ» - в размере 99 491 766 рублей 90 копеек и 23 721 270 рублей 86 копеек. Училище и Минобороны РФ проходят в споре третьими лицами.

В тот же день будет рассмотрен спор и по договору субподряда №26-12/СП/Л, по которому «Лейма» требует долг в размере 80 608 339 рублей 72 копеек и проценты в размере 18 943 087 рублей 62 копеек.

Упомянутая в деле о картеле ООО «ПМК «Русская» создана в Курском районе Ставропольского края в июле 2000 года. Её уставный капитал - 175 тыс. рублей, а доля в 98,2% принадлежит Александру Дыдымову, у которого в активе еще две компании, в том числе ООО «Содружество-1» (добыча прочих полезных ископаемых). Директор с мая 2018 года - Александр Тамарашвили.

ПМК - частый подрядчик у различных военных ведомств. Например, с АО «Главное управление обустройства войск» компанию связывают как минимум девять контрактов на 5,8 млрд рублей. В целом же ПМК была исполнителем по 53 контрактам на 7,1 млрд, три из которых на общую сумму 742 млн рублей - с суворовским училищем.

ПМК также было учредителем футбольного клуба «Строитель», ликвидированного в 2012 году. А данные Дыдымова совпадают с данными депутата Совета Курского муниципального района Ставропольского края.

Третий упомянутый УФАС фигурант - это ПАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3», которое зарегистрировано в феврале 1990 года и является правопреемником арендного предприятия «Моздокская арендная передвижная механизированная колонна №3». Базируется фирма в городе Моздок (Северная Осетия).

На 30 июня 2020 года 22,11% доли в ПАО принадлежало члену совета директоров Таймуразу Бураеву (данные совпадают с данными главы администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Северной Алании). Небольшие доли имели и другие члены совета директоров, включая гендиректора Геннадия Неговорова - 1,3%.

Из открытых данных известно, что данная компания также была исполнителем как минимум 25 госконтрактов на 729 млн рублей, в том числе трёх с подразделением Росгвардии.

Из материалов дела УФАС известно, что ПМК и компанию из Моздока связывали некоторые финансовые отношения. В период прохождения ремонтных тендеров по училищу (осенью 2015 года) между компаниями заключается договор денежного займа № 18-11/01З. По нему ПМК передаёт ПАО беспроцентный заём на сумму 27,82 млн рублей, который ей обязуются вернуть до 31 декабря 2015 года, то есть через 1,5 месяца.

Деньги были перечислены в ноябре, и ПАО в тот же день перевело схожую сумму училищу для обеспечения заявки на участие в конкурсе. После того как комиссия госзаказчика рассмотрела заявки и определило победителем ПАО, «перечисленные МПМК №3 денежные средства (как обеспечение заявки) были возвращены заявителю». В тот же день компания погасила и заём, выданный для неё ООО «ПМК «Русская».

"На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что действия МПМК №3 были направлены не на участие в открытых конкурсах (извещения № 0820100001215000006, №0820100001215000008) с целью победы и заключения государственного контракта, а лишь для создания мнимой конкуренции ПМК Русской», - отмечалось в материалах УФАС.

Обжаловать привлечение к ответственности фигурант не смог. Решение УФАС устоялось в вышестоящих инстанциях. А расследование уголовного дела всё ещё продолжается.

Автор: Анастасия Степанова