Дегтярева просят отдать хабаровским детям правительственную яхту

10:16

К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству региона.

В заявлении, которое директор центра Эльвира Шамонова опубликовала в Twitter, она отмечает, что «очень бы хотелось, чтобы катер „Виктория“ не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался детям».

Шамонова отметила, что в «Краевом центре образования» занимаются одаренные дети края и «было бы очень интересно» получить для их учебных исследований «такое необычайно удивительное судно», пишет Росбалт.

Яхту «Виктория», на которой раньше проходили приемы небольших официальных делегаций, правительство края не раз пыталось выставить на торги при бывшем губернаторе Сергея Фургале. Из-за отсутствия покупателей яхту сняли с торгов, где она была первоначально выставлена за 60 млн руб. Она остается в краевой собственности.