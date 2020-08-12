У посольства Белоруссии в Москве задержаны несколько человек
Столичные сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве.
Сотрудники несколько раз оттеснили собравшихся от здания диппредставительства в связи с незаконностью проводимой акции. При этом многие участники вскоре вернулись на место проведения акции, сообщает "Интерфакс".
По данным очевидцев, в настоящий момент задержано не менее пяти участников акции. Их сопроводили в полицейские автобусы.
Силовики оттесняют не только собравшихся участников акции, но и журналистов с пресс-картами и аппаратурой.
Между тем, вернувшиеся к месту акции активисты устроили мемориал в знак поддержки митингующих в Белоруссии, разместив его у ограды вокруг церкви Космы и Дамиана напротив посольства. Собравшиеся складывают тут цветы, зажигают свечи.
Несколько десятков человек в четвертый раз собрались у посольства Белоруссии в Москве, протестуя против оглашенных итогов выборов главы государства в республике.