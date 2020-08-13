МИД РФ заявил об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

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Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. По мнению ведомства, предпринимаются попытки внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после выборов главы государства.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В разных городах Белоруссии уже несколько дней идут столкновения демонстрантов с полицией. Участники протестных акций требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов.

По официальным данным ЦИК страны, Лукашенко 9 августа в очередной раз набрал на выборах свыше 80 процентов голосов. Митингующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Демонстранты применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.