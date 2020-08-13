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МИД РФ заявил об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

17:18 13.08.2020
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. По мнению ведомства, предпринимаются попытки внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после выборов главы государства.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В разных городах Белоруссии уже несколько дней идут столкновения демонстрантов с полицией. Участники протестных акций требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов.

По официальным данным ЦИК страны, Лукашенко 9 августа в очередной раз набрал на выборах свыше 80 процентов голосов. Митингующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Демонстранты применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 13:45
Гость: stalker

Молодцы. В унисон с белорусскими властями заявления делают. А почему бы прямо об этих иностранных державах не заявить ? Не назвать их. Кстати, белорусские власти уже неоднократно заявляли о вмешательстве России в эти выборы. А как иначе объяснить задержание 33 "вагнеровцев", наших российских журналистов, обыски в российских компаниях, военные сборы с размещением дополнительной военной техники у наших границ и прочее ? С этим тоже будем соглашаться ? Тогда надо признать, что и мы в этом участие приняли.
14.08.2020, 01:58
Гость: Еще как касается,

следующий нулевщик.
13.08.2020, 21:52
Гость: Ну а кто же

Если не партнеры , они нам санкции , которые очень полезны для России , а мы им газ , нефть , золото , металлы по бросовым ценам. Храним деньги у них в банках. Покупаем недвижимость , вкладываемся в их экономику за возможность получить хотя бы вид на жительство ,чтобы пинком обратно не отправили. Наши дети , жены , любовницы живут там. Самые что ни есть партнеры .
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