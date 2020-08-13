Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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Несовершеннолетняя дочь губернаторая Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, Любимов задекларировал доход в 4,3 млн рублей. У него нет в собственности ни квартиры, ни машины. В его пользовании есть квартира площадью 205,1 квадратных метров.

Доход супуги Любимова составил за 2019 год 1,8 млн рублей. В ее собственности находится квартира в 92 квадратных метра и доля в квартире площадью 70,6 квадратных метров. Она также владеет автомобилем Audi Q7.

Максимальный годовой доход задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона – 10 млн рублей, что более чем вдвое выше дохода отца. В ее пользовании находится та же квартира, что и у родителей,а также еще две - площадью 92 и 127,7 квадратных метров. Также в ее пользовании кладовка площадью 2,2 кв. м и машиноместо площадью 16,7 кв.м , при этом автомобиля у девушки нет.

В декларации говорится, что квартира, нежилое помещение и машиноместо были приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.