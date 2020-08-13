В России могут начать выдавать кредиты через банкомат

11:46

Российские банки рассматривают возможность начать выдавать кредиты в банкоматах, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Предполагается, что данная услуга будет доступна тем, кто уже находится в базе биометрических данных. Предполагается, что данная услуга будет доступна не только действующим клиентам того или иного банка, но и тем, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему.

Как пишет издание, подобную услугу разрабатывают Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ».

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж», — пояснили идею в Промсвязьбанке.

Отмечается, что для граждан функционал упростит оформление ссуды, а банкам он позволит расширить клиентскую базу.