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В России могут начать выдавать кредиты через банкомат

11:46 13.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российские банки рассматривают возможность начать выдавать кредиты в банкоматах, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций. 

Предполагается, что данная услуга будет доступна тем, кто уже находится в базе биометрических данных. Предполагается, что данная услуга будет доступна не только действующим клиентам того или иного банка, но и тем, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему.

Как пишет издание, подобную услугу разрабатывают Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ».

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж», — пояснили идею в Промсвязьбанке. 

Отмечается, что для граждан функционал упростит оформление ссуды, а банкам он позволит расширить клиентскую базу.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
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