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Собянин отменил в Москве массовые мероприятия на День города

19:57 13.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сентябре текущего года День города в Москве не будет отмечаться масштабно. 

По его словам, массовые мероприятия в городе будут ограничены, а сам праздник - «локализован». Он также добавил, что празднования будут проходить в «лайт-режиме», но сохранится общая тема праздника - «Музеи Москвы и история Москвы».

«У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом мэр Москвы также опроверг информацию о введении с 15 сентября новых ограничений в Москве.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил об отмене школьных линеек 1 сентября. По его словам, в московских школах учебный год начнется 1 сентября, но никаких массовых мероприятий не будет.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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