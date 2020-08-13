Собянин отменил в Москве массовые мероприятия на День города

19:57

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сентябре текущего года День города в Москве не будет отмечаться масштабно.

По его словам, массовые мероприятия в городе будут ограничены, а сам праздник - «локализован». Он также добавил, что празднования будут проходить в «лайт-режиме», но сохранится общая тема праздника - «Музеи Москвы и история Москвы».

«У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом мэр Москвы также опроверг информацию о введении с 15 сентября новых ограничений в Москве.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил об отмене школьных линеек 1 сентября. По его словам, в московских школах учебный год начнется 1 сентября, но никаких массовых мероприятий не будет.