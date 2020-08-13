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В Москве отменили школьные линейки на 1 сентября

17:50 13.08.2020
Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене школьных линеек 1 сентября.

В эфире телеканала "Россия 24" столичный градоначальник рассказал, что учебный год в московских школах начнется 1 сентября, однако никаких массовых мероприятий и линеек не будет.

Школьников не будут обязывать носить маски во время занятий, но и запрещать их носить, если на том настаивают родители, тоже не будут.

Школьники будут учиться в одном классе и переходить в другой только в случае проведения специальных занятий, такие как физика или химия.

Собянин отметил, что школы будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры при входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся. Столовые также будут работать с ограничениями, добавил он.

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России
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