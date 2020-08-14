ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство

12:26

Госдума направит запросы в МИД, ФСБ и Службу внешней разведки (СВР), чтобы ведомства проверили наличие у депутатов иностранного гражданства. Такое поручение дал спикер ГД Вячеслав Володин, передает пресс-служба Думы.

«[Спикер Госдумы] Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР», — сообщает пресс-служба.

Володин подчеркнул, что чиновникам недопустимо иметь иностранное гражданство в соответствии с Конституцией России: «Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры».

Ранее этим летом Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в ЦИК России информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых парламентариев.

Глава ЦИК Элла Памфилова позже признала, что никто из действующих членов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Памфилова также заявила, что дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции Центризбиркома.