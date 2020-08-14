Сбербанк отменил бесплатные уведомления о денежных переводах

11:28

Сбербанк отключил бесплатное оповещение держателей дебетовых карт о входящих денежных переводах, сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в контактном центре кредитной организации, теперь данная услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет банка, таких как "Мобильный банк".

Ранее подобные оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода. Теперь же клиентам Сбербанка будут поступать на мобильный телефон только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте.

Бесплатной функция оповещения о входящих переводах останется только для владельцев кредитных карт банка.