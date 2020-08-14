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Сбербанк отменил бесплатные уведомления о денежных переводах

11:28 14.08.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Сбербанк отключил бесплатное оповещение держателей дебетовых карт о входящих денежных переводах, сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в контактном центре кредитной организации, теперь данная услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет банка, таких как "Мобильный банк".

Ранее подобные оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.  Теперь же клиентам Сбербанка будут поступать на мобильный телефон только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте.

Бесплатной функция оповещения о входящих переводах останется только для владельцев кредитных карт банка.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Сбербанк
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