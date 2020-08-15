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Россия объявила в розыск Валерия Цепкало и создателя Telegram-канала NEXTA

19:16 15.08.2020
Фото с сайта belsat.eu

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило объявлены в розыск в России. 

"Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - приводит ТАСС данные из соответствующих разыскных карточках базы данных МВД РФ.

Оба объявлены в межгосударственный розыск властями Белоруссии. Как следует из информации, размещенной в Telegram-канале NEXTA, Путило с 2018 года живет в Польше, а его отец - ведущий спортивных новостей на канале "Белсат". На 22-летнего Степана Путило в Белоруссии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в "организации массовых беспорядков". По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в настоящее время находится на Украине, посещать Россию он не намерен. В отношении него в Белоруссии возбуждено уголовное дело  о взятке.

Фигурантов объявляют в межгосударственный розыск в случае, когда страна-инициатор не может найти их на своей территории и подозревает, что фигуранты могли скрыться в другой стране СНГ. Также причиной может послужить наличие родственных и иных связей в другом государстве СНГ.

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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15.08.2020, 22:23
Гость: Гость

И только под суд...
15.08.2020, 19:58
Гость: Обнуленыш

против народа Белоруссии.
15.08.2020, 19:50
Гость: stalker

На счет Степана Путило ничего не скажу. А вот Валерий Цепкало всегда считался в Белоруссии и в России проросийски настроенным белорусским политиком. И что на поверку получается ? Россия преследует белорусских политиков, которые всегда были друзьями нашей страны. Ну не идиотизм ли это ? С кем мы тогда в Белоруссии работать будем ? С Лукашенко ? С этим двуличным типом, которого болтает по ветру как флюгер. Тоже мне "союзник". С постоянной фигой в кармане. Действующий по принципу "с кем мне выгодно, тому и вера моя".
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