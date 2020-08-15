Россия объявила в розыск Валерия Цепкало и создателя Telegram-канала NEXTA

19:16

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило объявлены в розыск в России.

"Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - приводит ТАСС данные из соответствующих разыскных карточках базы данных МВД РФ.

Оба объявлены в межгосударственный розыск властями Белоруссии. Как следует из информации, размещенной в Telegram-канале NEXTA, Путило с 2018 года живет в Польше, а его отец - ведущий спортивных новостей на канале "Белсат". На 22-летнего Степана Путило в Белоруссии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в "организации массовых беспорядков". По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в настоящее время находится на Украине, посещать Россию он не намерен. В отношении него в Белоруссии возбуждено уголовное дело о взятке.

Фигурантов объявляют в межгосударственный розыск в случае, когда страна-инициатор не может найти их на своей территории и подозревает, что фигуранты могли скрыться в другой стране СНГ. Также причиной может послужить наличие родственных и иных связей в другом государстве СНГ.