В Кремле отреагировали на тяжелое состояние Навального

16:20

В Кремле призывают не строить предположения о причинах болезни оппозиционера Алексея Навального и дождаться результатов анализов. Так на данные СМИ об отравлении блогера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии. Песков подчеркнул, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному. По его словам, Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ, передает РБК.

«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — сказал Песков.

Он добавил, что главе государства Владимиру Путину отдельно не докладывают о госпитализации Навального, но президент получает такую информацию в рамках мониторинга прессы.