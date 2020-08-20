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В Кремле отреагировали на тяжелое состояние Навального

16:20 20.08.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

В Кремле призывают не строить предположения о причинах болезни оппозиционера Алексея Навального и дождаться результатов анализов. Так на данные СМИ об отравлении блогера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии. Песков подчеркнул, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному. По его словам, Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ, передает РБК.

«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — сказал Песков.

Он добавил, что главе государства Владимиру Путину отдельно не докладывают о госпитализации Навального, но президент получает такую информацию в рамках мониторинга прессы.

Темы: Алексей Навальный, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 01:25
Гость: Говорят, аневризма лопнула

Пошел человек в туалет. Напрягся. Аневризма и того. Орать стал. От отравы не орут. От отравы тошнит, сознание куда-то уходит. Вон, Скрипели не орали. Тихо лежали на скамейке и смотрели на шпиль собора. Точно, про отравление придумали.
21.08.2020, 01:17
Гость: rick

Необходимо понять простую вещь. Мифы о том, что В.Путин имеет абсолютную власть и все держит под контролем - это миф.
Даже И.Сталин этого не мог. Никакой человек не может этого чсто физически и ментально.
Из психологии известно, что человек может максимально держать под контролем не более семи скажем так разных процессов.
Отсюда следует, что и В.Путин не может все держать под контролем. Более того, В.Путин сам как-то о себе сказал, что есть наемный
менеджер. Добавим, наемный менеджер властных кланов в РФ. Реальные хозяева РФ - это там три или четыре ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ кланов с опорой на ОПГ. В.Путин выступает в этой ситуации как своего рода фигура, которая уравновешивает разные интересы.
Судя по всему, такую роль он исполняет неплохо. Иначе бы не задержался во власти 20 лет. Ведь ясно также, что посадив его на так сказать
трон, эти кланы позаботились о существовании на него убийственного компромата - об этом как-то мимоходом обмолвился А.Чубайс.
Так вот, 20 сентября намечены выборы в ГосДуму. А.Навальный есть на сегодня единственный оппозиционный политик в РФ, способный
вывести на улицы РФ тысячи граждан. С учетом ситуации в РФ, смотри тот же Дальний Восток, Хабаровск, существует реальная угроза
для ЕР потерять большинство в ГосДуму. С учетом этого, какие властные кланы решили "выключить" А.Навального к выборам.
Отсюда и отравление. С учетом дозировки отравления вполне можно рассчитать так, чтобы А.Навальный по крайней мере до 20 сентября
оставался недееспособным.
20.08.2020, 23:39
Гость: Влад 33 - «Старому»..

Там где замешана Большая политика и Большие деньги , как правило «концов» не найти..
У любого пациента(!) результаты взятых анализов невозможно сделать в пять минут..(((., предварительный ( не основной!) диагноз ставится на основании всевозможных признаков, поэтому - не надо «ля-ля»!
Как-то Владимиру Кличко подмешали сильнодействующее «успокоительное»..( из разговора с ним:- мне трудно было руки поднимать, а не то, чтобы боксировать..).. Володя проиграл бой.. Была больница, сделаны анализы ( кровь, моча), составлены протоколы ( было открыто дело), НО - все анализы были кем-то уничтожены ( в пробирках остались капли), а кто-то заработал 94 миллиона долларов на тотализаторе, поставив на ничего не представляющего ( в тот вечер) бойца.. И это в США..
Я бы не сомневался в способностях следственных органов Любой страны, а вот то, о чем я написал выше - реально, и к сожалению, правда..(((.
Вот так и никак иначе..!
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