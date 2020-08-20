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Алексей Навальный впал в кому после отравления

10:34 20.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она. В то же время отмечается, что врачи отказываются общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой.

«Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — добавила Ярмыш.

Юристы ФБК уже готовят заявление об отравлении Навального в Следственный комитет РФ. По словам Вячеслава Гимади, руководителя юридического отдела фонда, они не сомневаются, что основателя Фонда борьбы с коррупцией отравили за его политическую позицию. Заявление подают по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Об экстренной госпитализации Навального стало известно сегодня утром. Оппозиционеру стало плохо в самолете, на котором он летел их Томска в Москву. На кадрах, которые пассажиры рейса выложили в Сеть, видно, как Навальный кричит от боли.

После этого политик потерял сознание и был госпитализирован. Самолет экстренно посадили в Омске.

По данным телеграм-канала Baza, врачи предполагают, что Алексея Навального отравили оксибутиратом натрия. Это сильный психодислептик, не имеющий цвета и запаха. Однако препарат имеет соленый вкус, а потому оппозиционер мог его почувствовать.

Темы: Происшествия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 16:19
Гость: польский Боинг,

Что за польский боинг такой?
Если который в Смоленске навернулся, то это был не боинг, а Ту-154 .
20.08.2020, 16:17
Гость: Баба ихняя была..

агентка СБУ?

Она здесь работала в эскорте.

Так делают многие, увы.
и все связаны с СБУ.....
20.08.2020, 16:14
Гость: несомненно, что если это отравление

, то совершено преступление. ==

.... кому надо его травить да таким образом?
Есть версия что он вообще кремлёвский проект.Как вы себе это представляете вообще- он взял кофе в каяетерии, наверняка был не один.
Кто могл знать где и что он возбмёт.
У вас, батенька, паранойя.

Он либо сам НЕУМЫШЛЕННО(таблетки или нарокти ки) см. на его отчуждённую рожу, либо сознательно чтоб бучу устроить. Получился передоз.

Какой ужасный ужас- дестабилизировать обстановку в стране, создать здесь проблемы, которые отвлекли бы Россию от содействия Лукашенко=

Для этого "отравили " Навального?- это не лечится....это паранойя.
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