Алексей Навальный впал в кому после отравления

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Помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она. В то же время отмечается, что врачи отказываются общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой.

«Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — добавила Ярмыш.

Юристы ФБК уже готовят заявление об отравлении Навального в Следственный комитет РФ. По словам Вячеслава Гимади, руководителя юридического отдела фонда, они не сомневаются, что основателя Фонда борьбы с коррупцией отравили за его политическую позицию. Заявление подают по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Об экстренной госпитализации Навального стало известно сегодня утром. Оппозиционеру стало плохо в самолете, на котором он летел их Томска в Москву. На кадрах, которые пассажиры рейса выложили в Сеть, видно, как Навальный кричит от боли.

После этого политик потерял сознание и был госпитализирован. Самолет экстренно посадили в Омске.

По данным телеграм-канала Baza, врачи предполагают, что Алексея Навального отравили оксибутиратом натрия. Это сильный психодислептик, не имеющий цвета и запаха. Однако препарат имеет соленый вкус, а потому оппозиционер мог его почувствовать.