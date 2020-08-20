Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело

09:45

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно присваивал себе крупные суммы, полученные путем предоставления подложных документов.

Шереметьев подготавливал и предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 о 600 тысяч рублей.

В документах он указывал ложные сведения о выполнении своим подчиненным заданий особой важности и сложности. Полученные после деньги он присваивал себе и распоряжался ими по своему усмотрению.

Ущерб от мошеннических действий депутата оценивается в размере свыше 2 млн рублей.

Сейчас слесдствием решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.