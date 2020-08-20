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Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело

09:45 20.08.2020
Служебные авто СК РФ
Фото © KM.RU, Филипп Киреев

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно присваивал себе крупные суммы, полученные путем предоставления подложных документов.

Шереметьев подготавливал и предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 о 600 тысяч рублей.

В документах он указывал ложные сведения о выполнении своим подчиненным заданий особой важности и сложности. Полученные после деньги он присваивал себе и распоряжался ими по своему усмотрению.

Ущерб от мошеннических действий депутата оценивается в размере свыше 2 млн рублей. 

Сейчас слесдствием решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 15:25
Гость: Цц

Выполнял задания особои важности и сложности. Кто то же давал деньги не видя результатов этои деятельности. Т.е. вместе с Шереметом, ещё чел. 3-4 минимум надо виньтить.
20.08.2020, 14:40
Гость: Время Ч.

Не угадал, ты же ведь ЕР имел ввиду?
20.08.2020, 13:54
Гость: Alx

Шереметьев является депутатом Мосгордумы шестого (2014-2019) и седьмого созывов, членом КПРФ. Обманывать не хорошо!
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