Ротенберги названы богатейшей семьей России

12:04

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России. Семья Ротенбергов заняла первое место с общим состоянием 5,45 миллиарда долларов (рост составил 270 миллионов долларов за год). До этого пять лет подряд первую строчку рейтинга занимала династия Гуцериевых.

Второй в рейтинге издание назвало семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро», их состояние оценили в 5,1 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула семья Гуцериевых, которая управляет группой «Сафмар». За год семья Гурьевых потеряла 2,45 миллиарда долларов, и на сегодняшний день стоимость ее активов оценивается в 3,2 миллиарда. В первой пятерке также Шаймиевы (2,85 миллиарда долларов) и Евтушенковы (2,3 миллиарда).

Главный критерий отбора Forbes — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и заработать не меньше 1,1 миллиарда долларов. При составлении рейтинга не учитываются россияне, которые заработали основную часть капитала на госслужбе.

«Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 миллиардов рублей», — пишет издание.