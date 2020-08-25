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Ротенберги названы богатейшей семьей России

12:04 25.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России. Семья Ротенбергов заняла первое место с общим состоянием 5,45 миллиарда долларов (рост составил 270 миллионов долларов за год). До этого пять лет подряд первую строчку рейтинга занимала династия Гуцериевых.

Второй в рейтинге издание назвало семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро», их состояние оценили в 5,1 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула семья Гуцериевых, которая управляет группой «Сафмар». За год семья Гурьевых потеряла 2,45 миллиарда долларов, и на сегодняшний день стоимость ее активов оценивается в 3,2 миллиарда. В первой пятерке также Шаймиевы (2,85 миллиарда долларов) и Евтушенковы (2,3 миллиарда).

Главный критерий отбора Forbes — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и заработать не меньше 1,1 миллиарда долларов. При составлении рейтинга не учитываются россияне, которые заработали основную часть капитала на госслужбе.

«Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 миллиардов рублей», — пишет издание.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 15:51
Гость: ?

Вот на кого нужно ровняться Навальному и был бы счастливым человеком-не полез за холопов впрягаться.Не,брат,они не оценят-барин для них святое...
25.08.2020, 15:44
Гость: хъм

Знаем мы этих зиц-председателей.Самые богатые те, которым светиться нельзя.Крупные чиновники и военноначальники.А все эти михельсоны для увода ваших мозгов на проверенную временем колею
25.08.2020, 15:27
Гость: ?

Может он в доле?
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