В Москве произошел взрыв в жилом доме

11:00

В Москве прогремел взрыв в жилом доме на улице Кубинка, сообщает Telegram-канал «112». На кадрах видно, как огнем охвачено пятиэтажное здание. Огонь распространился по этажам.

Источник ТАСС рассказал агентству, что причиной произошедшего могла быть утечка газа, источник «Интерфакса» подтверждает, что «по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь».

При взрыве и пожаре пострадали пять человек. Их осматривают медики. 16 человек спасены.