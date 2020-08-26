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В Москве произошел взрыв в жилом доме

11:00 26.08.2020
Фото: телеграм-канал «112»
Фото: телеграм-канал «112»

В Москве прогремел взрыв в жилом доме на улице Кубинка, сообщает Telegram-канал «112». На кадрах видно, как огнем охвачено пятиэтажное здание. Огонь распространился по этажам.

Источник ТАСС рассказал агентству, что причиной произошедшего могла быть утечка газа, источник «Интерфакса» подтверждает, что «по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь».

При взрыве и пожаре пострадали пять человек. Их осматривают медики. 16 человек спасены.

Темы: Москва, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 11:41
Гость: Патриот Золотой Орды

Все взрывы только от газа. И ещё от Запада. А от Юга одно только добро бурным потоком.
26.08.2020, 11:38
Гость: Психиатр

Не припомните, Поле Чудес в какой стране обычно бывает?
26.08.2020, 11:11
Гость: Не взрыв

Хлопок.
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