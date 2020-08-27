В России не исключили переименования романа «Десять негритят»

18:01

Представитель издательства «Эксмо» Евгений Соловьев не исключил возможности переименования в России романа Агаты Кристи «Десять негритят».

По его словам, издательство сотрудничает с правнуком писательницы Джеймсом Причардом (является управляющим компании, которой принадлежат права на произведения Агаты Кристи) и Фондом Агаты Кристи и не может не считаться с их мнением, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее роман «Десять негритят» уже был переименован во Франции, теперь книга называется «Их было десять». При этом представители издания Livre de Poche отмечали, что речь идет не просто об изменении заглавия, а о всем переводе целиком, чтобы изменить содержание самой книги в соответствии с новым названием.