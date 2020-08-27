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В России не исключили переименования романа «Десять негритят»

18:01 27.08.2020
Агата Кристи и обложка первого издания романа 1939 года. Коллаж © KM.RU

Представитель издательства «Эксмо» Евгений Соловьев не исключил возможности переименования в России романа Агаты Кристи «Десять негритят».

По его словам, издательство сотрудничает с правнуком писательницы Джеймсом Причардом (является управляющим компании, которой принадлежат права на произведения Агаты Кристи) и Фондом Агаты Кристи и не может не считаться с их мнением, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее роман «Десять негритят» уже был переименован во Франции, теперь книга называется «Их было десять». При этом представители издания Livre de Poche отмечали, что речь идет не просто об изменении заглавия, а о всем переводе целиком, чтобы изменить содержание самой книги в соответствии с новым названием.

Темы: Литература в мире, Литература в России
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 00:56
Гость: Carlos

Проще - 10 приматов, 10 млекопитающих, 10 позвоночных ????
28.08.2020, 00:40
Гость: XeX

Назовите "10 представителей вида Homo Erectus" - так будет правильно с научной точки зрения. Или вы думали, что они с нами (Homo Sapiens) один вид? Нет - об этом еще в 19 веке все врачи и антропологи знали. Но во второй половине 20 века об это типа "забыли". Между видами Erectus и Sapiens разница в среднем АйКью где-то в 30-40 пунктов в пользу Sapiens. Именно поэтому Erectus не в состоянии поддерживать даже примитивной технологии и цивилизации, но при выходе из под контроля, могут ее мгновенно разрушить и все превратить в родную Африку. США как страна без ввода жесткой сегрегации и апартеида - обречена. Это дело времени. Обречена и ЮАР. Будьте реалистами.
27.08.2020, 22:41
Гость: Чего ждать?

В телерекламе и так уже сплошные рыжие евреи и негры.
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