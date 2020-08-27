В МГУ задумались о создании общей вакцины от коронавируса и гриппа

11:34

Вирусологи из МГУ имени М.В. Ломоносова могут создать сезонную вакцину, которая позволяет сразу прививать и от гриппа, и от COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

По ее словам, если вирус останется еще на несколько сезонов, то в МГУ будут готовы представить средство одновременно от коронавируса и гриппа. Карпова пояснила, что создание препарата представляет собой своеобразный конструктор, который специали могут без проблем собрать. Как отметила эксперт, получить «сезонную» вакцину позволяет имеющийся опыт создания средств от гриппа.

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут (я надеюсь, у меня нет пока точных данных) предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — сказала Карпова.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник-V» была зарегистрирована в России 11 августа. Однако данный препарат не прошел самую масштабную — третью — стадию исследований. Она начинается в начале сентября в бюджетных медучреждениях Москвы. Производить вакцину будут на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде, входящем в АФК «Система».