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В МГУ задумались о создании общей вакцины от коронавируса и гриппа

11:34 27.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Вирусологи из МГУ имени М.В. Ломоносова могут создать сезонную вакцину, которая позволяет сразу прививать и от гриппа, и от COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

По ее словам, если вирус останется еще на несколько сезонов, то в МГУ будут готовы представить средство одновременно от коронавируса и гриппа. Карпова пояснила, что создание препарата представляет собой своеобразный конструктор, который специали могут без проблем собрать. Как отметила эксперт, получить «сезонную» вакцину позволяет имеющийся опыт создания средств от гриппа.

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут (я надеюсь, у меня нет пока точных данных) предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — сказала Карпова.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник-V» была зарегистрирована в России 11 августа. Однако данный препарат не прошел самую масштабную — третью — стадию исследований. Она начинается в начале сентября в бюджетных медучреждениях Москвы. Производить вакцину будут на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде, входящем в АФК «Система».

Темы: Коронавирус, Московский государственный университет (МГУ)
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 18:07
Гость: вот- А морковку, тёртую нужно

кушать со сметаной или растительным маслом, иначе витамин А не усваивается)))))))))))))))
Я не поспорить, я прикалываюсь..

Обнаружение витамина D позволило решить острую до этого проблему детского рахита. После того как американский биохимик Элмер Макколум обнаружил в 1914 году в рыбьем жире витамин A, английский ветеринар Эдвард Мелленби сделал наблюдение, что от рахита не страдают те собаки, которых кормят рыбьим жиром. Это наблюдение привело его к выводу, что рахит предотвращает именно витамин A или какое-то связанное с ним вещество.

смотрите как интересно!- из ВИКИ

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Макколум в 1922 году поставил эксперимент с порцией рыбьего жира, где витамин A был нейтрализован. Собаки, которым он давал этот продукт, благополучно излечились от рахита. Так было доказано, что за излечение от рахита отвечает не витамин A, а другой, неизвестный доселе витамин. Поскольку это был четвёртый по счёту витамин, открытый наукой, его назвали четвёртой буквой латинского алфавита — D.

В 1923 г. американский биохимик Гарри Стенбок показал, что облучение пищи ультрафиолетом увеличивает содержание в ней витамина D. Подопытные крысы, употреблявшие такую облучённую пищу, излечились от рахита. Примерно тогда же А. Ф. Гесс доказал, что человек может производить витамин D под действием солнечного света
27.08.2020, 17:45
Гость: Укртролл

Путин:
Мы запустили вакцину от ковид-19.
Опробовали на моей дочери и Алексее Навальном.
Результат 50 на 50.
27.08.2020, 15:47
Гость: IgS

Я предлагаю свое, обсуждавшееся, кстати с серьезными врачами - летал с Марта и до сих пор по Европе, и в Россию - одобрили. Московские таксисты так аж записали ибо действуе. А морковка, действительно должна сопровождаться витаминами Е и Д, иначе впустую.

На мне работает. И лихо, ибо летал и с такими которых сразу забирали тяжёлыми. Нам всем удачи!
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