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Россия вышлет норвежского дипломата из-за шпионского скандала

13:51 28.08.2020
МИД РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Россия объявила о высылке советника норвежской дипмиссии Яна Флэте на фоне шпионского скандала, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это стало ответом российской стороны на действия Норвегии, которые объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ после задержания мужчины, обвиняемого в передаче гостайны "российскому разведчику".

В российском МИД заявили, что действия Осло расцениваются как деструктивные и "неизбежно негативно" влияющие на отношения стран.

МИД Норвегии выразил несогласие с данным шагом российской стороны, назвав высылку Флэте "совершенно необоснованной". 

Срок действия аккредитации норвежского дипломата прекратится в течение трех дней, после чего он будет обязан покинуть Россию. Такой же срок был отведен для отъезда российской дипмиссии. 

Темы: Россия, Норвегия, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 15:27
Гость: Прочитал заголовок.

подумал про медведева.
28.08.2020, 14:54
Гость: Юляша

Высылать можно людей уважаемых.
А этому лапландскому синантропу просто дать пинка :)
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