Росстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

15:53

Росстат опубликовал результаты исследования, которое показало, что набор первоклассника подорожал в России примерно на 2 процента.

Так, на сборы первоклассника в среднем придется потратить около 18 800 рублей, а набор первоклассницы обойдется примерно в 23 200 рублей. Стоимость набора канцтоваров с рюкзаком в Росстате оценили в 4500 рублей.

Также отмечается, что в регионах стоимость комплекта для мальчиков и девочек может составлять от 14 000 до 32 000 рублей. Разброс цен на одежду для девочки составляет около 13 000 рублей.

Дешевле всего собрать мальчика к 1 сентября можно в Орловской области (14 112 руб.), а девочку в Омской области (18 405 руб.). При этом дороже всего сборы девочки обойдутся в Камчатском крае (32 314 руб.), а мальчика - в Чукотском авт. округе (24 896 руб.).