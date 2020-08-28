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В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за рассказ о побоях

21:21 28.08.2020
Ирина Живова. Стоп-кадр из видео

Николинский районный суд столицы оштрафовал москвичку Ирину Живову за то, что она рассказала об избиении супругом себя и двоих дочерей в Facebook. Теперь она обязана заплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей.

За год в суде еще не состоялось ни одного заседания по делу о домашнем насилии, но был рассмотрен иск Евгения Живова о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает РЕН ТВ. Член правления "Альфа-Капитала" просил взыскать с бывшей жены 1 миллион рублей за рассказ о произошедшем в соцсетях. В итоге суд обязал Ирину Живову выплатить ему 10 тысяч рублей, так как если по делу не вынесено процессуальное решение, жертва не имеет права сообщать о случившемся публично.

В свою очередь, сама Ирина Живова сообщила в соцсетях накануне, что Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда от 30.09.2019 и определил место жительства дочерей с матерью.

Ирина Живова заявила о домашнем насилии в октябре прошлого года. По ее словам, она прожила с мужем более 10 лет, но решила подать на развод, узнав о том, что супруг якобы имеет любовницу. По рассказу Живовой, супругу удалось выиграть шесть судов, отсудить имущество и детей, а все долги он оставил ей. В постах Ирины также было сказано, что Живов "подкараулил старшую дочь, напугал, выследил" и ворвался в квартиру, которую женщина сняла на время развода. Со слов Ирины, там он "напугал всех, отмутузил". 

Темы: Развод и проблемы неудачных браков, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 23:33
Гость: Опять путают теплое с мягким

Есть закон о клевете. Ты можешь рассказывать в соцсетях что-угодно, даже что тебя похитили инопланетяне и кормили инопланетными жабами, но утверждение, что кто-то тебя избил (изнасиловал) требует доказательств и иска в суд. Суд должен вынести постановление. Если нет постановления в твою пользу и никаких доказательств нет, тогда публичные твои утверждения могут рассматриваться как клевета - т.е. попадалово под встречный иск. Если тебя муж избил - пиши сразу заявление, там пойдет по свежим следам медицинское освидетельствование. Причем тут свобода выражать свое мнение в соцсетях?
28.08.2020, 22:06
Гость: Всё решает только Суд

Суд сказал "люминь" - значит люминь. А кто не согласен, будет грузить чугуний.
28.08.2020, 21:58
Гость: Оттудова

Считаю себя категорическим противником рукоприкладства в отношении женщин, НО некоторые так настойчиво просят ;-).
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