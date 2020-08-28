В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за рассказ о побоях

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Николинский районный суд столицы оштрафовал москвичку Ирину Живову за то, что она рассказала об избиении супругом себя и двоих дочерей в Facebook. Теперь она обязана заплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей.

За год в суде еще не состоялось ни одного заседания по делу о домашнем насилии, но был рассмотрен иск Евгения Живова о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает РЕН ТВ. Член правления "Альфа-Капитала" просил взыскать с бывшей жены 1 миллион рублей за рассказ о произошедшем в соцсетях. В итоге суд обязал Ирину Живову выплатить ему 10 тысяч рублей, так как если по делу не вынесено процессуальное решение, жертва не имеет права сообщать о случившемся публично.

В свою очередь, сама Ирина Живова сообщила в соцсетях накануне, что Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда от 30.09.2019 и определил место жительства дочерей с матерью.

Ирина Живова заявила о домашнем насилии в октябре прошлого года. По ее словам, она прожила с мужем более 10 лет, но решила подать на развод, узнав о том, что супруг якобы имеет любовницу. По рассказу Живовой, супругу удалось выиграть шесть судов, отсудить имущество и детей, а все долги он оставил ей. В постах Ирины также было сказано, что Живов "подкараулил старшую дочь, напугал, выследил" и ворвался в квартиру, которую женщина сняла на время развода. Со слов Ирины, там он "напугал всех, отмутузил".