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Скончался писатель Владислав Крапивин

10:59 1.09.2020
Владислав Крапивин
Фото с сайта kremlin.ru

В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин, сообщает "Интерфакс".

Писатель находился в Свердловской областной клинической больнице №1. По данным агентства, писатель скончался утром 1 сентября. 

Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Закончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета в Свердловске (Екатеринбург). За пятьдесят лет литературной деятельности он написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов.

Его книги включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "избранные сочинения русских писателей для подростков", серию "Отцы-основатели".

На многих всероссийских конкурсах Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 15:43
Гость: Zahar

"Всадники со станции Роса", "Мальчик со шпагой.", Флаг, капитаны.", наша юность, спасибо.
01.09.2020, 13:32
Гость: Психиатр

Вечная память.
01.09.2020, 13:17
Гость: В.М.

Вечная светлая память. Замечательные писатель. Теперь таких нет и не будет...
Все комментарии (5)
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