Скончался писатель Владислав Крапивин

10:59

В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин, сообщает "Интерфакс".

Писатель находился в Свердловской областной клинической больнице №1. По данным агентства, писатель скончался утром 1 сентября.

Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Закончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета в Свердловске (Екатеринбург). За пятьдесят лет литературной деятельности он написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов.

Его книги включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "избранные сочинения русских писателей для подростков", серию "Отцы-основатели".

На многих всероссийских конкурсах Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.