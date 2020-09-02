В московском метро начали тестировать оплату проезда по скану лица

11:51

В Московском метрополитене стартовало тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали представители метрополитена, данная система будет внедрена при помощи технологии FacePay, позволяющей проводить оплату по скану лица.

"Сейчас мы проверяем эту систему вместе с нашими банковскими партнерами", - рассказали в метрополитене. Предполагается, что один из этапов испытаний завершится к октябрю текущего года.

Также отмечается, что система видеонаблюдения в метрополитене поможет отслеживать загруженность поездов. Такая информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, что особенно это актуально в период пандемии коронавируса.