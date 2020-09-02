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В московском метро начали тестировать оплату проезда по скану лица

11:51 2.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Московском метрополитене стартовало тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали представители метрополитена, данная система будет внедрена при помощи технологии FacePay, позволяющей проводить оплату по скану лица. 

"Сейчас мы проверяем эту систему вместе с нашими банковскими партнерами", - рассказали в метрополитене. Предполагается, что один из этапов испытаний завершится к октябрю текущего года. 

Также отмечается, что система видеонаблюдения в метрополитене поможет отслеживать загруженность поездов. Такая информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, что особенно это актуально в период пандемии коронавируса.

Темы: ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 16:53
Гость: Виктор

Тогда сети заменяли бабушки на скамейках перед подъездами!
02.09.2020, 16:52
Гость: Виктор

Затем, чтобы экономить время людям, уменьшить толкотню в метро! Такая система распознавания клиентов уже внедрена в банках России. Эту систему купила даже крупнейшая в мире телекоммуникационная компания Хуавей. Россия не только бензоколонка, вакцино колонка, но и оружейная, космическая, ядерная, продовольственная, 3Д, графеновая и квантовая колонка, но и цифровая колонка, Россия - лидер в цифровых технологиях, как это ни больно нашим зарубежным друзьям! А лучший город земли, блистательная Москва - самый оцифрованный город на планете! В России вовсю внедряются такие цифровые технологии, такие цифровые сервисы для населения, о которых и понятия не имеют жители Евросоюза и Северной Америки!
02.09.2020, 16:33
Гость: Влад

Собянину как азиату ближе Китай.
Он все хвастается, что по плотности камер на душу населения Москва приближается к Синцзянь-Уйгурскому автономному рпйону
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