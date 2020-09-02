В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

12:29

Театры, кинотеатры и фуд-корты заработают в Санкт-Петербурге с 12 сентября 2020 года. Эти изменения в постановление городского правительства внес губернатор Александр Беглов, говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров. Также послабления касаются мероприятий для взрослых зрителей. Для детей запрет на проведение мероприятий в помещениях сохранится до 20 сентября. Исключение власти сделали для театров и кинотеатров при условии сопровождения детей родителями или законными представителями.

Согласно документу, все послабления возможны только при строгом соблюдении карантинных требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что кинотеатры Санкт-Петербурга потеряют еще 10% от выручки в сентябре.