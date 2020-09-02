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В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

12:29 2.09.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Театры, кинотеатры и фуд-корты заработают в Санкт-Петербурге с 12 сентября 2020 года. Эти изменения в постановление городского правительства внес губернатор Александр Беглов, говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров. Также послабления касаются мероприятий для взрослых зрителей. Для детей запрет на проведение мероприятий в помещениях сохранится до 20 сентября. Исключение власти сделали для театров и кинотеатров при условии сопровождения детей родителями или законными представителями.

Согласно документу, все послабления возможны только при строгом соблюдении карантинных требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что кинотеатры Санкт-Петербурга потеряют еще 10% от выручки в сентябре.

Темы: Коронавирус, Санкт-Петербург
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 14:56
Гость: Шило

Недельку поработают, там вторая волна накроет. Так что, ненадолго!
02.09.2020, 14:14
Гость: нет-нет

они уже потеряли весь свой профессиональный облик, монополизировали все концертные подмостки на ТВ, гонят под фанеру, во всем дурацкие кривляния на камеру и кабацкие маски-шоу. Правильно про них сказал Юрий Лоза. Позорище.
02.09.2020, 13:24
Гость: да-да

ну наконец-то, а то вся тусовочная мононациональная псевдо-культурная попса космополитов за время пандамии поиздержалась и уже не может оплачивать свои дорогостоящие элитные квартиры в Маями и на Лазурном.
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