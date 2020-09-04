Бесконечный карантин

Из российских «верхов» в «низы» транслируются совершенно несогласованные прогнозы относительно дальнейших перспектив распространения коронавирусной инфекции и нового ужесточения антиэпидемических мер

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что "второй волны" этой заразы в столице не ожидается, миллиардер Сулейман Керимов, чьё состояние за время пандемии непостижимым образом выросло с 10 до 18,5 млрд. долл., напротив, считает её неизбежной и закупает медикаменты для родного Дагестана, а президент России Владимир Путин предупреждает, что "вирус никуда не делся", хотя "пик проблем у нас пройден".

Впрочем, те же неопределённость и противоречивость налицо даже на глобальном уровне. Пока специалисты-эпидемиологи, опираясь на статистические данные по динамике "ковидной" заболеваемости и смертности в разных странах мира, пророчат человечеству "вторую волну" этой инфекции, чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности - глава подразделения этой структуры по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхов, заявляют о том, что и "первой волны" коронавирусной пандемии не существовало в природе.

Оказывается, тому есть веские причины: 11 марта 2020 года пандемия была объявлена "авансом", вследствие почти одновременного обнаружения большого числа больных по всему миру за пределами первоначального очага инфекции в китайском городе Ухань. Кстати, произошло это буквально на следующий день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин лично прибыл в Ухань и провозгласил победу над коронавирусом.

С того момента прошло почти полгода. Общее количество заражённых по состоянию на 31 августа 2020 года составило чуть больше 25,5 млн. человек (0,32% населения планеты), количество погибших - чуть больше 852 тыс. человек (среднемировая смертность - 3,3%).

Как хотите, но на реальную пандемию эти данные "не тянут". От слова "совсем". Тем более, что каждый день в мире умирает около 170 тысяч человек, и с начала года только от ишемической болезни сердца (ИБС) скончалось 6,3 миллиона человек - в 7 раз больше, чем от COVID-19 и вызванных данной инфекцией осложнений.

Поэтому есть все основания считать версию, изложенную в моей статье "Зараза по заказу", достаточно близкой к реальности. Напомню здесь её основные положения.

Первое. Современный уровень развития биотехнологий позволяет создавать различные модификации вирусов, в том числе патогенных для человека, едва ли не "конвейерными" методами 3D-печати.

Второе. Эпидемиологическая картина распространения COVID-19 является нетипичной для "естественных" инфекций, как и сверхвысокая скорость мутаций его возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2.

Третье. Это позволяет предположить, что мы имеем дело не со сверхбыстро мутирующим вирусом, а с изначально различными исходными штаммами, которые распространяются искусственным путём в тех или иных человеческих популяциях - со сбором, анализом и оценкой их клинических проявлений.

Данный тезис подтверждается многочисленными случаями "повторных заражений", т.е. отсутствием у человека перекрёстного иммунитета к различным штаммам SARS-CoV2. Соответственно, и любые вакцины, включая российскую "Спутник V", с высокой степенью вероятности будут обладать далеко не универсальной антикоронавирусной эффективностью.

Четвёртое. Все эти эксперименты осуществляются транснациональными структурами, не аффилированными открыто с тем или иным государством (группой государств). Данные структуры при этом обладают возможностью блокировать расследование своих действий на международном уровне. Этот вопрос в мировом медиапространстве вообще не поднимается и не обсуждается - в отличие от попыток США возложить ответственность за якобы "китайский" вирус на КНР.

Оно и понятно: ведь потери американской экономики в абсолютном измерении оказались максимальными: 32,9% "чистого" падения ВВП за II квартал 2020 года - это примерно 1,8 трлн. долл.

Пятое. Подобная ситуация открывает потенциальную возможность для формирования всё новых и новых "инфекционных волн", ставящих под угрозу само существование человечества и создающих условия для формирования "мирового правительства", которое способно контролировать данную "сумму технологий".

Более того, в не слишком отдалённой перспективе использования подобных технологий вырисовываются контуры такой "вирусной" антиутопии, в рамках которой каждому человеку может не присваиваться индивидуальный электронный номер, а вводиться уникальный личный штамм вируса, представляющий смертельную опасность для любого другого человека при несанкционированных типах межличностных контактов.

Всё это - далеко не абстрактные рассуждения. Особенно - с учётом того, какие социально-экономические последствия вызвали принятые властями подавляющего большинства стран мира "антикоронавирусные" меры: многотриллионное (в долларах) падение производства и мировой торговли, до сотни миллионов безработных, повсеместное падение реальных доходов населения, ограничение прав и свобод человека даже там, где они были, и в тех мизерных "рыночных" объёмах, в которых они существовали… И - никто не виноват: с вируса же не спросишь?

Зато эксперты убеждены: в случае начала "второй волны" коронавирусной инфекции и, соответственно, "режима всеобщей самоизоляции" мировую экономику ждут уже необратимые, катастрофические изменения, по масштабу и значению минимум на порядок превосходящие Великую депрессию 30-х годов прошлого века.