ВОЗ: Карантин бесполезен, маски не нужны

13:27

Чиновники ВОЗ продемонстрировали полное бесстыдство, заявив, что шведский опыт борьбы с коронавирусом был хорош, а ограничения, из-за которых вся мировая экономика просела на десятки процентов, были не так уж и нужны

Теперь пора задуматься о том, стоит ли мучить масками учителей, а детей – шахматной рассадкой.

Иногда бывают такие новости, что, как говорил мой старый товарищ, "хочется рвать и метаться". Ну, или, по русской традиции, восклицать: "Что же это делается, люди добрые?!" Потому что спокойно реагировать на такие новости нельзя. Ну вот, пожалуйста:

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.

Вы знаете, что такое "опыт Швеции"? Что это за "отличная стратегия"? Он же, кстати сказать, опыт Белоруссии, хотя слово "Белоруссия" мы вряд ли услышим. Опыт Швеции в борьбе с коронавирусом – это опыт недеяния. Власти Швеции не предприняли для борьбы со страшной пандемией, она же "самая странная пандемия в истории человечества", ровным счётом ничего. Ну, может быть, вежливо посоветовали своим гражданам по возможности беречься от заразы чуть больше обычного, чаще мыть руки, бывая в общественных местах, надевать маски, а имея возможность эти общественные места не посещать или делать это реже, чем обычно, такой возможностью пользоваться.

Карлсону можно



Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами, включая и Россию, в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.

Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо. Англия тоже попыталась в начале событий, но под давлением паниковавшего общественного мнения скатилась к совершенно драконовским мерам.

Эти меры никому не помогли. В начале эпидемии количество заражённых и умерших от сопутствующих ковиду заболеваний в Швеции было несколько выше, чем в среднем в мире (и, например, в пять раз выше, чем в соседней Дании), но, как справедливо прогнозировали шведские врачи, прошло четыре месяца – и общие цифры ничуть не хуже, чем в странах, где пытались вводить жёсткие и сверхжёсткие карантинные меры.

Ситуация в шведской экономике при этом несколько лучше, чем в среднем по Европе. Нет, уникальной страной, где сохраняется экономический рост, когда у всех спад, Швеция не стала, в глобальном мире это, увы, невозможно, но все-таки 7% снижения на фоне английских 25 – это таки две большие разницы, не правда ли?

А так можно было?



Всемирная организация здравоохранения, которая настаивала на максимально жёстких ограничительных мерах для каждой цивилизованной страны, которая грозила страшными последствиями тем, кто разрешит работать ресторанам и спортивным клубам, которая вынудила все страны мира отменить футбольные чемпионаты, из-за которой (это, конечно, мелочь на общем фоне) чемпионат мира по шахматам закончился вничью, первое место у России и Индии, и выяснить, кто лучше, нельзя, из-за сбоев связи, чемпионат-то шёл онлайн...

Всемирная организация здравоохранения, из-за которой в России сейчас уровень официальной безработицы на немыслимом уровне в 6% (а пессимистичный прогноз даёт к концу года до 20%, включая латентных безработных), из-за которой (а из-за чего ещё? Россия пошла в фарватере мировой практики борьбы с пандемией, пошла, несмотря на то, что явно была подготовлена лучше других) потерян миллион предприятий российского малого бизнеса, – эта самая Всемирная организация теперь говорит: "Ну, мы, кажется, немного ошиблись, а шведы были правы".

Да черт возьми, даже не так! Не говорит она – "мы ошиблись". Не извиняется. Она просто сообщает – да, оказывается, так можно было. Можно было не рушить мировую экономику, не загонять миллионы людей в нищету, не провоцировать панику, не лишать помощи всех тех, кто её не получил, так как больницы были спешно перепрофилированы под ковид. Сообщает и не извиняется. И не говорит, что делать дальше. "Догадайся, мол, сама".

В Германии люди массово протестуют против осточертевших, мешающих жить ограничений, в которых – ВОЗ говорит! – нет и не было никакого смысла. Сорок тысяч людей намедни протестовали у рейхстага. Без масок. Вспышки заболевания не будет. В Белоруссии продолжаются массовые манифестации людей, которые хотят революции. Ничего хорошего мы в этих требованиях не видим, но что видим, так это – вспышки заболевания не будет. В Америке BLM громит страну, жжёт машины и грабит магазины, всё для того, чтобы лишить власти президента-республиканца и отдать власть президенту-демократу. По улицам носятся туда-сюда сотни тысяч людей, антисанитария, естественно, ужасная, но и от этого вспышки заболевания не будет.

Кстати, есть мнение, что нынешняя чудесная позиция ВОЗ – тоже часть предвыборной кампании в США, нужная, чтобы демократов нельзя было бы обвинить в том, что они создают манифестациями опасность для граждан. Если это так, демократы, как те сломанные часы, показали в некий час правильное время – потому что опасности пандемии и вправду нет.

Да что там, в российском Хабаровске чуть ли не ежедневно по улицам ходят тысячными толпами протестующие. Мы уже про них в новостях не пишем даже, потому что надоели за полтора месяца. Но вспышки заболевания и там не будет! Неоткуда ей взяться. Если не верите, спросите экспертов ВОЗ – и они покажут на шведский опыт. Ходите с плакатами на здоровье, добрые люди, маски ничего не меняют, ограничения не нужны.

Есть такое хорошее русское слово "бесстыдство". Никаким другим образом определить поведение ВОЗ невозможно.

Что возможно, так это, назвав поведение международных чиновников от санитарии добрым русским словом, трезво и спокойно спросить себя: а что теперь следует делать? Точнее даже так: "А чего теперь делать не следует?"

В российских регионах сохраняется довольно много довольно бессмысленных ограничений, вроде бы связанных с пандемией. На Урале до сих пор не работают кинотеатры (а в Москве только начинают), в московском метро людей заставляют покупать маски, от чего нет никакой пользы никому, кроме продавцов этих масок, а вреда очень много, потому что люди недовольны.

Но это всё мелочи на фоне того, что творится в российских школах.

1 сентября настало, как всегда, внезапно. И выяснилось, что российские школы работают "в особом режиме". Особость режима в следующем: учителя в масках (а дети нет), детям нельзя (или нежелательно) ходить из класса в класс. Если хоть один ребёнок заболеет, класс тут же уходит "на удалёнку". В классах, кстати, надо, кажется, сидеть в шахматном порядке. Из-за этого классов нужно больше, часть детей внепланово учится во вторую смену.

Никакого реального смысла во всём этом – нет. Если не верите – знаете адрес, да? В Швеции проверили.

Ну, если в самом деле проверили, а всё указывает на то, что, ради разнообразия, нам ВОЗ сейчас не врёт, может, не будем мучить детей, родителей и учителей? Может, просто и прагматично, без шумихи, тихо отменим все эти бессмысленные сложности и дадим возможность хотя бы школам работать нормально? Как всегда? Как если бы не было никогда "странной пандемии"?

Автор: Андрей Перла