Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

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Жителей России предупредили о возможном подорожании подсолнечного масла и семян подсолнечника нынешней осенью.

Как пишет "Интерфакс", это связано с рекордно низким урожаем подсолнечника. Так, согласно прогнозам аналитиков, сбор подсолнечника в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% ниже, чем в 2019 году.

Отмечается, что урожай может стать самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян.

Основной причиной низкого урожая стали неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны, где засушливая весна сменилась сухим летом.

"Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - заявили эксперты.

В связи с этим сбор подсолнечника в в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах упадет почти на треть. Сокращение производства также ожидается в Центральной России и в Поволжье.

Все это неминуемо приведет к росту внутренних цен на подсолнечное масло и семена подсолнечника. Скачок цен может составить порядка 20%, считают эксперты.