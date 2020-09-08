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Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

08:45 8.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Жителей России предупредили о возможном подорожании подсолнечного масла и семян подсолнечника нынешней осенью. 

Как пишет "Интерфакс", это связано с рекордно низким урожаем подсолнечника. Так, согласно прогнозам аналитиков, сбор подсолнечника в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% ниже, чем в 2019 году.

Отмечается, что урожай может стать самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян. 

Основной причиной низкого урожая стали неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны, где засушливая весна сменилась сухим летом. 

"Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - заявили эксперты.

В связи с этим сбор подсолнечника в в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах упадет почти на треть. Сокращение производства также ожидается в Центральной России и в Поволжье. 

Все это неминуемо приведет к росту внутренних цен на подсолнечное масло и семена подсолнечника. Скачок цен может составить порядка 20%, считают эксперты. 

Темы: Инфляция и рост цен в мире, Инфляция и уровень жизни в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 12:19
Гость: ...

Хоть бы разок ради разнообразия предупредили бы о понижении цен хоть на что-нибудь...
08.09.2020, 11:38
Гость: Бегемотик

Беги. А я оливковое куплю. Чтобы живот не рос.
08.09.2020, 10:14
Гость: личный опыт

Я побежал покупать масло. Куплю на всю зиму и весну, литров 9, наверное. Личный опыт, однако.
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