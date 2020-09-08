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В России предложили поднять штрафы за разглашение персональных данных

06:48 8.09.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуме ведется работа над законопроектом, предусматривающим существенное повышение штрафов для должностных лиц за разглашение персональных данных.

Как сообщает РИА Новости, авторами документа выступили первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас размер штрафа за подобное нарушение для граждан составляет от 500 до 1 тыс рублей, для должностных лиц - от 4 до 5  тыс рублей. 

Парламентарии считают, что в связи с большим количеством утечек персональных данных, размер штрафа за данное нарушение должен быть больше. так как ущерб от такого правонарушения может быть на "тысячи или даже миллионы рублей".

"Мы предложили увеличить его для граждан до 4-5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч", - рассказали они. 

Отмечается, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на данную инициативу.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 13:44
Гость: нет-нет

Писали уже здесь на КМ что в Сбербанке, где самое большое количество частных игосударственных клиентов, на руководчщих должностях сидят иностранные граждане и лица с двойным, с тройным гражданством. И так везде. Почему все это? Да потому что на уровне государства никто этим не занимается.
08.09.2020, 13:42
Гость: Шило

Опять, все ведется, планируется, если примут, будет сплошное мыло.
08.09.2020, 12:28
Гость: gvozd

сбор и хранение Персональной информации должно быть Уголовным Преступлением.
это Единственный способ пресечь эту по сути Узаконенную массовую Слежку и вмешательство в частную жизнь.
08.09.2020, 10:22
Гость: Оттудова

Да, давайте разберёмся, на каком основании "Пятёрочка" собирает персональные данные, втюхивая всем свою карту.
08.09.2020, 10:15
Гость: Хах

Та оне не разглашають, оне продають)
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