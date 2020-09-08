В России предложили поднять штрафы за разглашение персональных данных

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В Госдуме ведется работа над законопроектом, предусматривающим существенное повышение штрафов для должностных лиц за разглашение персональных данных.

Как сообщает РИА Новости, авторами документа выступили первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас размер штрафа за подобное нарушение для граждан составляет от 500 до 1 тыс рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс рублей.

Парламентарии считают, что в связи с большим количеством утечек персональных данных, размер штрафа за данное нарушение должен быть больше. так как ущерб от такого правонарушения может быть на "тысячи или даже миллионы рублей".

"Мы предложили увеличить его для граждан до 4-5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч", - рассказали они.

Отмечается, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на данную инициативу.