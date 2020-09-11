Правительство России изменило название Минкомсвязь на Минцифру

18:18

Правительство России изменило сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно сообщению на сайте кабмина, теперь за ведомством закрепляется название «Минцифры».

Изменения также были внесены в положение о министерстве, в котором ранее фигурировало название «Минкомсвязь России» (теперь указывается «Минцифры России»).

В постановлении также указывается, что оно закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Данные полномочия появились у ведомства после изменения федерального законодательства.