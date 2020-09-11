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Правительство России изменило название Минкомсвязь на Минцифру

18:18 11.09.2020
Минсвязи России
Минсвязи РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России изменило сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно сообщению на сайте кабмина, теперь за ведомством закрепляется название «Минцифры».

Изменения также были внесены в положение о министерстве, в котором ранее фигурировало название «Минкомсвязь России» (теперь указывается «Минцифры России»).

В постановлении также указывается, что оно закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Данные полномочия появились у ведомства после изменения федерального законодательства.

Темы: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 21:53
Гость: ?

Не хотел,но не могу удержаться-это уже диагноз!
11.09.2020, 21:19
Гость: Ну, да.

А правительство переименовать в "союз клоунов".
Так честнее будет.
11.09.2020, 21:16
Гость: А

як жеж.
Он из своего бункера всё видит.
11.09.2020, 21:16
Гость: фома

Ну слава тебе, Господи! Теперь дела пойдут. А то что-то давно ничего не переименовывали.Прямо какой-то застой. Очень важный для людей и страны почин. Дадим импульс икономического развития. Пора полицию переименовать в жандармерию и поменять все вывески, печати, форму, бланки документов. Вся сила и прогресс в ренемингах. Как корабли назовешь так они и плавают.
11.09.2020, 21:10
Гость: Оттудова

Министерство оцифиривания))). Сей перл - оцифиривание - выдала анадысь Мадам Арбидол.
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