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В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

11:39 11.09.2020
Продукты питания
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах.

Как пишет газета "Известия", на ценниках предлагается указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за 1 литр или 1 килограмм. 

По мнению авторов данной инициативы, это призвано избавиться от манипуляций с ценой и количеством товара. Например в бутылку на 1 литр наливать 950 мл молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять. 

Подобные двойные ценники помогут потребителям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей, упаковки которых отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать. 

Отмечается, что двойные ценники уже используются в ряде магазинов страны, например в "Ашане". Организация направила инициативу в Минпромторг.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не видят необходимости во введении двойных ценников. Там напомнили, что торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес - стоимость за 1 килограмм. Также сейчас существует большое количество сервисов по сравнению цен.  


 

Темы: Проблемы потребительского рынка
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 16:14
Гость: Сердечник

скорее выявится величина неэффективности логистики
11.09.2020, 16:11
Гость: LAIT DEMI ECREME STERILISE LAIT ORIGINE FRANCE

ПОЛУОБЕЖЕННОЕ СТЕРИЛИЗ. МОЛОКО ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФРАНЦИЯ - 6 x 1L - 4,32€.
0,72€/Litre
11.09.2020, 16:08
Гость: фёдор

Никакой разницы в штатах привыкают люди быстро к футам ,фитам,инчам,галонам,квотерам, а главное в доллару.
11.09.2020, 16:05
Гость: ВРВАОР

НАМ Ы КАК ВО фРАНЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.09.2020, 16:04
Гость: ывпвар

ТАК И НАДО МОЛОДЦЫ!!!!!!
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