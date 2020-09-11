В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

11:39

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах.

Как пишет газета "Известия", на ценниках предлагается указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за 1 литр или 1 килограмм.

По мнению авторов данной инициативы, это призвано избавиться от манипуляций с ценой и количеством товара. Например в бутылку на 1 литр наливать 950 мл молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.

Подобные двойные ценники помогут потребителям сравнивать стоимость одних и тех же товаров разных производителей, упаковки которых отличаются друг от друга и имеют разный объем, что не дает сделать вывод о том, какой товар выгоднее покупать.

Отмечается, что двойные ценники уже используются в ряде магазинов страны, например в "Ашане". Организация направила инициативу в Минпромторг.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не видят необходимости во введении двойных ценников. Там напомнили, что торговые сети указывают стоимость за единицу для товара в упаковке, а для продукции на развес - стоимость за 1 килограмм. Также сейчас существует большое количество сервисов по сравнению цен.



