]]>
]]>
Главная В России Новости

Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией

20:08 13.09.2020
© KM.RU, TUT.BY
© TUT.BY

Президент России Владимир Путин уверен, что белорусской оппозиции не удастся сместить главу государства Александра Лукашенко с поста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю собеседников.

По их словам, российское руководство озадачено масштабами протестов в Белоруссии. Несмотря на то что Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти, утверждают собеседники агентства.

Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис заявил Bloomberg, что существует риск того, что «Россия превратит самого дружелюбного соседа, который у них есть, в население, которое будет рассматривать их как соучастников Лукашенко и его авторитаризма», пишет РБК.

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2020, 00:35
Гость: 2020

Он у нас пожизненный украл несколько триллионов 25% от бюджета чё ему думать то, скорее луна упадет на землю.
13.09.2020, 23:38
Гость: Сократ

Один политический долгожитель уверен в другом политическом долгожителе. Каста несменяемых.
13.09.2020, 23:28
Гость: :))

Беларусь останется крепкой суверенной страной. Никакой гнилой ЕС, а тeм более еще более гнилой Кремль ее к себе не присоединит - присоединялка не отрасла.
13.09.2020, 21:50
Гость: Поручик

В кремле не хотят передачи власти белорусской про западной оппозиции. Потому что тогда российским олигархам там вообще ничего не светит, Маз, Белаз, Белорускалий, два НПЗ и прочие ценные активы уйдут к западным инвесторам, не говоря о потере Белорусии как военного союзника. Упертый Лукашенко их тоже не устраивает но пока решили его поддержать. В Белорусии решили провернуть тот же сценарий как в РФ, под шумок коронавируса по быстрому приняли новую конституцию. В результате нынешний президент получил пожизненное президентство и тишина никаких уличных протестов, хотя власти всех надули. Тоже самое готовят и в Белорусии, там тоже готовят новую конституцию, а затем проведут повторные выборы президента, в результате по расчету кремля Лукашенко должен будет передать власть про российскому приемнику и спокойно удалиться. А Батьке предложат какое-нибудь теплое место почетного свадебного генерала типа председателя в новом союзном парламенте без каких либо реальных полномочий. Или на пенсию отправят от греха подальше, учитывая его бурную активность и упертый характер, может и взбрендить на пустом месте, откажется подписывать какую-нибуть формальную бумажку. Кремлю придётся изрядно попотеть чтобы реализовать в Белорусии свой сценарий, учитывая как там активен запад, а у кремля одни косяки на пост советском пространстве, а действовать нужно быстро.
13.09.2020, 20:58
Гость: Поджилки

трясутся у старичка.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации