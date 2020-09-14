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ЦИК провела «масштабное расследование» о голосовании на пеньках

18:41 14.09.2020
Фото из соцсети

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отчитались о результатах расследования сообщений о «голосовании на пеньке» во время кампании по одобрению изменений в Конституцию.

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу "голосования на пеньке"», — цитирует главу комиссии Эллу Памфилову РБК.

По ее словам, только три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились, все остальные были признаны фейком.

Расследование установило, что «шумиха в Сети» началась с «Ульяновского пня». Выяснилось, что он находится рядом с частным домом и члены семьи отмечают на этом месте праздники в течение уже нескольких поколений. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — заверили в ЦИК.

Второй случай — «Владимирский пень» — оказался популярным местом встреч и свиданий в одной из деревень Владимирской области. Рядом с ним организовали процедуру голосования, поскольку именно на этом месте жители «обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники».

Третий подтвержденный пень нашли в Брянской области. Он расположен рядом с домом пожилой избирательницы, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории, поскольку незадолго до этого перенесла пневмонию.

«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — резюмировали в ЦИК.

Темы: Центризбирком
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 19:19
Гость: всё пропало

Пипец, опустились ниже городской канализации, Памфилова языком метёт как метлой.
14.09.2020, 18:56
Гость: Памфиловский

пенёк.
14.09.2020, 18:54
Гость: demos

Это честные выборы, у нас в России, фейк, а голосование где только не проводили.
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