Иностранных студентов начнут пускать в Россию по очереди

16:26

Во второй половине сентября на обучение в Россию смогут приехать иностранные студенты.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалька, это будут студенты только из тех стран, которые открылись для России. Впускать в страну их будут по «установленному алгоритму».

«Для первого курса скоро откроем, второй - следующий, будем (открывать. - прим.ред.) чуть позже, когда поймем ситуацию», - цитирует слова Фалькова «Интерфакс».

Также Фальков рассказал, что в настоящее время в российских вузах находятся свыше 130 тысяч иностранных студентов, которые не смогли вернуться в свои страны. Им помогают с трудоустройством и оказывают материальную помощь.

Напомним, в 2019/20 учебном году в России учились почти 300 тысяч иностранных студентов. Больше всего среди них было граждан Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Украины, Белоруссии, Индии и Китая.