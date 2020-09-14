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Иностранных студентов начнут пускать в Россию по очереди

16:26 14.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Во второй половине сентября на обучение в Россию смогут приехать иностранные студенты.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалька, это будут студенты только из тех стран, которые открылись для России. Впускать в страну их будут по «установленному алгоритму».

«Для первого курса скоро откроем, второй - следующий, будем (открывать. - прим.ред.) чуть позже, когда поймем ситуацию», - цитирует слова Фалькова «Интерфакс».

Также Фальков рассказал, что в настоящее время в российских вузах находятся свыше 130 тысяч иностранных студентов, которые не смогли вернуться в свои страны. Им помогают с трудоустройством и оказывают материальную помощь.

Напомним, в 2019/20 учебном году в России учились почти 300 тысяч иностранных студентов. Больше всего среди них было граждан Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Украины, Белоруссии, Индии и Китая.

Темы: Коронавирус, Высшее образование в России
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14.09.2020, 16:55
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Иностранных студенток начнут пропускать в России по очереди
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