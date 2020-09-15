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«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

12:24 15.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Авиакомпания "Аэрофолот" изменила правила перевозки животных на своих рейсах. Новые правила начинают действовать с 15 сентября, пишет "Интерфакс".

Согласно новым правилам, пассажир сможет перевозить в самолете только один контейнер с домашним питомцем. При этом в контейнере может находиться только одно животное. Исключение составляют котята или щенки. В пассажирском салоне можно перевозить не более трех котят или щенков старше 8 недель, но не старше 6 месяцев, при условии, что их масса вместе с контейнером не превышает 8 кг.

Пассажир обязан сообщить о перевозке животного не позднее чем за 36 часов до отправления рейса при бронировании, покупке авиабилета или же по телефонам контакт-центра "Аэрофлота". 

К домашним питомцам, которых разрешено перевозить, авиакомпания причисляет кошек, собак (в том числе служебные собаки кинологической службы), птицы, хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и т.п.

Рейсами компании "Аэрофлот" запрещается перевозить собак брахицефальных пород (то есть с плоской мордой): бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский дог, японский хин. Также запрещено транспортировать грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, крупных хищников, а также больных и подопытных животных/птиц.

В компании отдельно отмечают, что животное считается багажом "нестандартного типа", а потому оплачивается по специальным багажным тарифам за каждый контейнер. 

Напомним, что в текущем году компания "Аэрофлот" несколько раз оказывалась в центре скандалов из-за жестокого обращения с животными во время полетов.

Темы: Аэрофлот
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 16:48
Гость: Нина

Чем же им не нравятся плоские морды? Еще один из видов закрытия границ для владельцев плоскомордых собак?
15.09.2020, 15:40
Гость: Зооохранитель прав животных

Изверги, их самих бы в клетках перевозить. Мой бедный котик не должен страдать, он так страдает когда его везут в клетке. Собаки Шувалова вообще летают на собственном самолёте, правительство России обязано выделить каждой собаке и каждомоу котику свой самолёт за счёт бюджета, или платить хозяевам столько денег, чтобы они могли нанимать для своих питомцев частные самолёты и не мучились в клетках.
15.09.2020, 15:29
Гость: начальник кутузка Мюллер CC

Поздно , у Ша рите уже ожил.
15.09.2020, 14:55
Гость: Carlos

Ну, не все же владельцы (даже очень зажиточные) домашних животных являются носителями духовных скреп...
15.09.2020, 14:07
Гость: Пусть

перевозят как шувалов, отдельными рейсами.
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