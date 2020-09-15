«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

12:24

Авиакомпания "Аэрофолот" изменила правила перевозки животных на своих рейсах. Новые правила начинают действовать с 15 сентября, пишет "Интерфакс".

Согласно новым правилам, пассажир сможет перевозить в самолете только один контейнер с домашним питомцем. При этом в контейнере может находиться только одно животное. Исключение составляют котята или щенки. В пассажирском салоне можно перевозить не более трех котят или щенков старше 8 недель, но не старше 6 месяцев, при условии, что их масса вместе с контейнером не превышает 8 кг.

Пассажир обязан сообщить о перевозке животного не позднее чем за 36 часов до отправления рейса при бронировании, покупке авиабилета или же по телефонам контакт-центра "Аэрофлота".

К домашним питомцам, которых разрешено перевозить, авиакомпания причисляет кошек, собак (в том числе служебные собаки кинологической службы), птицы, хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и т.п.

Рейсами компании "Аэрофлот" запрещается перевозить собак брахицефальных пород (то есть с плоской мордой): бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский дог, японский хин. Также запрещено транспортировать грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, крупных хищников, а также больных и подопытных животных/птиц.

В компании отдельно отмечают, что животное считается багажом "нестандартного типа", а потому оплачивается по специальным багажным тарифам за каждый контейнер.

Напомним, что в текущем году компания "Аэрофлот" несколько раз оказывалась в центре скандалов из-за жестокого обращения с животными во время полетов.