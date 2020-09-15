В России предложили ввести продуктовые карточки

20:57

Талон на сахар 1945 год. Фото Помор 2000 с сайта wikimedia.org

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести в России продуктовые талоны.

По мнению Кобякова, это поможет людям лучше планировать свои расходы. Он также отметил, что подобные меры уже действуют в ряде стран, например в США, и такие карточки помогают стабилизировать доходы малообеспеченных семей.

«Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», - заявил Кобяков в интервью МК.

При этом Кобяков отметил что каждый третий взрослый россиянин из-за недостаточных доходов страдает избыточным весом или ожирением, так как не может позволить себе здоровое и качественное питание.