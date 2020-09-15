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В России предложили ввести продуктовые карточки

20:57 15.09.2020
Талон на сахар
Талон на сахар 1945 год. Фото Помор 2000 с сайта wikimedia.org

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести в России продуктовые талоны.

По мнению Кобякова, это поможет людям лучше планировать свои расходы. Он также отметил, что подобные меры уже действуют в ряде стран, например в США, и такие карточки помогают стабилизировать доходы малообеспеченных семей. 

«Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», - заявил Кобяков в интервью МК.

При этом Кобяков отметил что каждый третий взрослый россиянин из-за недостаточных доходов страдает избыточным весом или ожирением, так как не может позволить себе здоровое и качественное питание.

Темы: Питание и диеты, Проблемы с продовольствием в России
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 00:22
Гость: Макар

/каждый третий взрослый россиянин из-за недостаточных доходов страдает избыточным весом или ожирением, так как не может позволить себе здоровое и качественное питание/
А что, карточки подразумевают здоровое и качественное питание в необходимом количестве?
Читаешь всё это, слушаешь...и вспоминаешь Маяковского ..с Лениным в башке и с наганом а руке...
16.09.2020, 00:18
Гость: Макар

/нужно будет унижаться по всем кабинетам и стоять в очередях за платными справками/
Это уж обязательно!
15.09.2020, 23:08
Гость: алварез

Ты бы весь английский алфавит вместо имени написал!Что только 4 буквы? Или дальше забыл?
15.09.2020, 22:49
Гость: В Америке

тоже стоят в очередях. Ничего, не даром.
А причем здесь стабильность? Или в Америке тоже стабильность? Я не понял Вашу мысль про стабильность.
Про кнут и пряник - тоже не понял: соль шутки в схожести или в отличии? Вопрос про отличия, ответ про схожесть...
Вы выпили, что ли?
15.09.2020, 22:04
Гость: Для тех, кто в танке:

кризис начался в 2008 году. конца-края не видать.
Наш г.авнокомандующий ваще что-нибудь делать собирается?
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