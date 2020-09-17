18:24

Профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси) Сергей Ерофеев сообщил, что Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира.

По словам Ерофеева, это было сделано рядом профессоров из различных университетов, занимающихся Россией. Имена ученых Ерофеев уточнять не стал.

«Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик», - написал Ерофеев на своей странице в Facebook.

При этом российский сенатор Олег Морозов рассказал РИА Новости, что западные оппоненты России могут настаивать на вручении премии Навальному, пытаясь таким образом устроить стране «публичную пакость» всеми возможными способами.

«Но тут смешнее другое: уже несколько дней многие эксперты предсказывали такое развитие событий. То есть заранее просчитывали логику абсурда», - сказал Морозов и отметил, что кроме ситуации с «превращением в помойку самой премии, важно еще понять, что уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач».