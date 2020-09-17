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Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира

18:24 17.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org

Профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси) Сергей Ерофеев сообщил, что Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира.

По словам Ерофеева, это было сделано рядом профессоров из различных университетов, занимающихся Россией. Имена ученых Ерофеев уточнять не стал.

«Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик», - написал Ерофеев на своей странице в Facebook.

При этом российский сенатор Олег Морозов рассказал РИА Новости, что западные оппоненты России могут настаивать на вручении премии Навальному, пытаясь таким образом устроить стране «публичную пакость» всеми возможными способами.

«Но тут смешнее другое: уже несколько дней многие эксперты предсказывали такое развитие событий. То есть заранее просчитывали логику абсурда», - сказал Морозов и отметил, что кроме ситуации с «превращением в помойку самой премии, важно еще понять, что уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач».

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 02:13
Гость: nizz

Маразм крепчает... Как будто весь мир сплошная зона, а мы -попавший туда по стечению обстоятельств новичок. И все это называется демократией. Тут либо прогнись, либо покажи силу, иначе опустят.
18.09.2020, 01:14
Гость: Всех отравленных -на Нобелевскую премию

-Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!
18.09.2020, 00:54
Гость: Попандополо

- Да бери усе, я себе еще нарисую
18.09.2020, 00:01
Гость: Комиссар Жюв

Да, ошалели! Только не надо их "ласково" русофобами называть, а прямо называть врагами. ... Сегодня все СМИ - и наши, и вражеские - рассказывают историю, как при выезде из гостиницы попутчики Навального собирали в пакеты и упаковывали в багаж пустые и недопитые бутылки из-под воды "Святой источник"... Есть кто-нибудь на этом форуме, кто бы в здравом уме хоть раз занимался такой странной деятельностью при выезде из гостиницы? Я всегда все такие бутылки выкидываю в мусорную корзину тут же в номере. Или иногда засовываю недопитую бутылку в карман (сумку, рюкзак), чтобы отпивать из неё по дороге и выкидываю её где-то в аэропорту или около него, потому что в самолёт меня с этой бутылкой не пустят. Но чтобы я упаковывал пустые или недопитые бутылки в пакеты и в чемоданы? .... Это же дурь несусветная! А вы? Вы не находите, что это дурь? Или у людей, которые такой дурью занимались, были на то какие-то причины. Какие?
17.09.2020, 23:14
Гость: Чингис

Для таких "предсказаний" и экспердом быть не надо.
Сегодня,наверное выдвинули бы на эту позорную ныне "премию" (после всяких обам и алексиевичей) Гитлера с Геббельсом и доктором Менгеле впридачу:)
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