Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

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Четыре человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 17 сентября в клинике, расположенной на первом и цокольном этажах жилого дома по адресу проспект Мира, 115а.

По данным МЧС, возгорание произошло в кабинете на первом этаже. К часу ночи пожар был полностью ликвидирован. Удалось спасти 16 человек.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудование.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", прокуратура Красноярского края начала проверку по факту происшествия.

Уже задержана директор клиники. Назначены экспертизы, допрашиваются руководство и сотрудники, свидетели и очевидцы. Кроме того, изъята документация, представляющая интерес для расследования уголовного дела.