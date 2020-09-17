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Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

07:14 17.09.2020
Фото : МЧС РФ

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 17 сентября в клинике, расположенной на первом и цокольном этажах жилого дома по адресу проспект Мира, 115а. 

По данным МЧС, возгорание произошло в кабинете на первом этаже. К часу ночи пожар был полностью ликвидирован. Удалось спасти 16 человек. 

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудование. 

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье  "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", прокуратура Красноярского края начала проверку по факту происшествия.

Уже задержана директор клиники. Назначены экспертизы, допрашиваются руководство и сотрудники, свидетели и очевидцы.  Кроме того, изъята документация, представляющая интерес для расследования уголовного дела.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 09:26
Гость: макар

Если клиники, звёзды, дома престарелых, зажигают, значит, это кому-то нужно...
17.09.2020, 08:31
Гость: подлый агент Госдепа

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