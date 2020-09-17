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Меню для школьников в РФ будет учитывать религиозные особенности питания

13:25 17.09.2020
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Новые санитарные правила и нормативы по организации питания для школьников будут учитывать религиозные и национальные особенности при составлении меню.

Как пишет "Интерфакс", это позволит составлять специальное меню для детей с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что в проекте Роспотребнадзора впервые прописано то, что школьное меню "может учитывать национальные, региональные и религиозные особенности" учащихся. 

В документе также говорится, что дети, которым необходимо специализированное питание, должны быть обеспечены такой едой в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Новые санитарные правила питания уже подготовлены, сейчас они проходят стадию обсуждения.

Темы: Питание и диеты, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 17:00
Гость: ))))

Курица--атеист.
17.09.2020, 16:49
Гость: o

Кстати, когда Кирилл отчитается, помог ли объезд Москвы на мерседесе с иконой против коронавируса? Может, не стоило тратиться на разработку вакцины?
17.09.2020, 16:42
Гость: Дык,

некий Чубайс по кличке "Толик-ржавый" так и предлагает: бесплатно - 3 класса. Остальное за деньги.
17.09.2020, 16:26
Гость: чинделе

Перевожу на русский: "учёт особенностей" означает запрет свинины. Для всех.
17.09.2020, 16:04
Гость: алекс

У ортодоксальных евреев в РФ давно уже(с 1991) свои особенные школы где особенное кошерное питание, а простые светские евреи ,по моему, едят всё то, что и все православные!Хотя могу ошибаться.
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