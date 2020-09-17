Меню для школьников в РФ будет учитывать религиозные особенности питания

13:25

Новые санитарные правила и нормативы по организации питания для школьников будут учитывать религиозные и национальные особенности при составлении меню.

Как пишет "Интерфакс", это позволит составлять специальное меню для детей с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что в проекте Роспотребнадзора впервые прописано то, что школьное меню "может учитывать национальные, региональные и религиозные особенности" учащихся.

В документе также говорится, что дети, которым необходимо специализированное питание, должны быть обеспечены такой едой в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Новые санитарные правила питания уже подготовлены, сейчас они проходят стадию обсуждения.