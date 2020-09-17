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Минфин не снизит расходы на господдержку СМИ в условиях пандемии

10:52 17.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета будет выделено почти 102,8 млрд руб, пишет РБК.

Как отмечает издание, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%, но по факту размер субсидий останется на прежнем уровне.

В действующем бюджете на субсидии выделено 73,8 млрд руб.

По словам представителей СМИ, в законе речь идет о восстановлении финансирования до уровня 2020 года, так как ранее запланированные лимиты на 2021-2022 годы были "сильно занижены".

В 2020 году больше всего субсидий было выделено RT — 24,7 млрд руб.. Далее идут ВГТРК (24,2 млрд руб.), «Россия сегодня» (7,5 млрд руб.), «Первый канал» (6,5 млрд руб.), Общественное телевидение России (4,6 млрд руб.).

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 16:06
Гость: Капитан Очевидность

«Первый канал» (6,5 млрд руб.)
Это тот канал который убыточный? И на котором Малышева в костюме матки себе на дом в США заработала?
Эффективно, чоуж!
17.09.2020, 14:50
Гость: москвичка

Так вот куда слились пенсионные деньги и поэтому подняли пенсионный возраст,а также имеем издевательски низкие зарплаты, пособия по безработице(1,5 тысячи рублей),стипендии студентам,пособия на детей?Значит,вместо развития страны,давайте-ка будем сытно кормить вешателей лапши на уши гражданам?
17.09.2020, 12:23
Гость: mesozoic_2

«Минфин не снизит расходы на господдержку СМИ».
+
«Согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будут сокращены затраты на программы вооружений… Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов».
+
СМИ (замбоящик) нужнее, важнее внутренний фронт «этой страны» (чтобы от нищеты не взбунтовался «этот, как его, народ»), чем все внешние угрозы вместе взятые.
17.09.2020, 11:52
Гость: Штурман

А как же зомбоящик? На будущий год выборы депутатов ГД РФ,а потом и президентские. Если и сократят финансирование,но только не политические шоу-программы и программы направленные на дебилизацию народа,а скорее всего образовательные или патриотические.
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