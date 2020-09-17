Минфин не снизит расходы на господдержку СМИ в условиях пандемии

10:52

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета будет выделено почти 102,8 млрд руб, пишет РБК.

Как отмечает издание, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%, но по факту размер субсидий останется на прежнем уровне.

В действующем бюджете на субсидии выделено 73,8 млрд руб.

По словам представителей СМИ, в законе речь идет о восстановлении финансирования до уровня 2020 года, так как ранее запланированные лимиты на 2021-2022 годы были "сильно занижены".

В 2020 году больше всего субсидий было выделено RT — 24,7 млрд руб.. Далее идут ВГТРК (24,2 млрд руб.), «Россия сегодня» (7,5 млрд руб.), «Первый канал» (6,5 млрд руб.), Общественное телевидение России (4,6 млрд руб.).